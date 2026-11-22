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韓國正妹直播主果汁世妍（本名：印洗姸），擁有火辣身材以及漂亮臉蛋，她在2024年被目擊跟HYBE老闆房時爀在美國約會，因此從此被冠上「房時爀的女人」標籤，雖然她多次澄清關係但都沒人相信，本月20日，她登上脫口秀節目時直接開火，「關於房時爀，我要澄清我們沒上床」，接著直接喊價，「想跟我一起吃飯要先付700萬（約台幣17萬）。」跟房時爀傳了兩年的果汁世妍，日前登上脫口秀，一上台她就主動聊纏身兩年的緋聞，「關於房時爀，不管我再怎麼澄清『不是』，但大家總是追著我問『你是為了錢跟房時爀上床嗎？』我想說，我們沒睡過！」接著她更是狠嗆台下觀眾，「比起我跟房時爀的經濟差距，你們這些人跟我的財產差更多！你們這些乞丐！」接著表示，如果台下有人想要跟自己吃飯，就必須先支付餐卷費用700萬（約台幣17萬），「但我今天活動結束，就會先付我自己700萬，而且沒有要續攤」，提前拒絕台上真的會掏出700萬韓幣的人。果汁世妍是韓國超知名實況主，在業界知名度非常高，年收入更是曾高達30億韓幣（約台幣7000萬），但她在2024年被拍到跟房時爀在美國約會，同框照震驚演藝圈，紛紛質疑她是為了錢貼上大老闆，雖然她多次否認關係，不過都沒人相信。