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黃阿成政見會高唱「棒流歌」 張啓楷成調侃對象

張啓楷：聽到當下笑了笑 但覺得浪費政見發表時間

承諾改善高齡友善公廁 將到經國新城當清潔志工

2026九合一選舉進入最後倒數，嘉義市長公辦電視政見發表會上，無黨籍候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在台上大唱改編歌曲，嘲諷民眾黨候選人張啓楷路邊「棒流」，還反覆唱跳，意外成為政見會焦點。對此，張啓楷今（22）日吐心聲，坦言當下聽到只是笑了笑，認為選舉可以有幽默，也應該有雅量接受批評，但仍感到可惜，因為市民更想聽到的是嘉義市的交通、產業與未來。他也強調自己已主動向環保局說明並接受處罰，未來將積極改善高齡友善公廁，還承諾親自到經國新城擔任清潔志工。《鏡周刊》日前爆料張啓楷4月曾在嘉義市經國新城附近路邊小便，引爆輿論熱議，張啓楷也被民眾調侃是「棒流哥」。張啓楷事後公開鞠躬道歉，並表示願意接受環保局裁罰。而在21日嘉義市長政見發表會上，黃宏成將張啓楷的爭議改編成歌曲，在台上演唱約2分鐘，不僅唱出「啓楷在棒流」等歌詞，還搭配誇張的肢體動作，甚至當場做起瑜伽桌式，成為政見會上的另類插曲。針對對手改編歌曲，張啓楷今在臉書發文表示，「老實說，聽到的當下我笑了笑。選舉本來就可以有幽默，站上這個舞台，就要有雅量接受所有人的批評與玩笑」。但他也表示，看著分秒必爭的政見發表時間，心裡難免覺得可惜，「因為守在螢幕前的鄉親，最想聽的，不是拿身體不方便開玩笑的插曲，而是嘉義市的交通、產業與未來，究竟要往哪裡走。」他提到，走進政見發表會現場時，腦海中浮現的並非準備好的講稿，而是這段時間走遍嘉義市、舉辦103場客廳會，與市民握手、交流的畫面。他也將對嘉義市的期待整理成四波政策文宣及政策白皮書，希望在政見會上清楚向市民報告。張啓楷在文中也再次表示，「面對自己做錯的事，啓楷一向坦蕩。做錯就認、勇於改進。」他強調，已主動向環保局說明並接受處罰，也因為這次經驗，更深刻體會長輩與身體不便者在日常生活中的困難。張啓楷表示，未來將把這次教訓轉化為市政動力，積極改善高齡友善公廁，並親自前往經國新城擔任清潔志工，「用彎下腰的實際行動，向地方鄉親致意與回饋」。他也強調，「對我來說，政治要深入人民的生活，要讓嘉義市的每一個世代，都過得更安心、更有盼望。」