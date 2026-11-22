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▲葉芷妤（如圖）身穿一襲金色亮片禮服，腰間、胸前挖空隱約露出美胸，性感指數破表。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲葉芷妤（如圖）是台泰混血的女演員與歌手，憑藉《瘋狂獨角獸》拿下第17屆泰國皇家戲劇獎短劇集類最佳女主角。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第63屆金馬獎今晚（22日）登場，台泰混血演員葉芷妤不僅出演年度宣傳片《江湖情事》，也出席紅毯並擔任頒獎嘉賓。她以一身金色透視禮服亮相，胸前、腰間挖洞展現傲人身材，一轉身更露出大片白皙美背，下半身則穿著透視長裙，現場強光一照一雙美腿藏不住，超辣造型有望角逐紅毯五美，讓眾人看了直呼：「為什麼這個影片有一小時？」而葉芷妤被問到今晚特別想跟誰互動？她表示：「特別想見葉舒華，因為我是她的粉絲！」葉芷妤今晚受邀出席金馬獎並擔任頒獎嘉賓，她身穿一襲金色亮片禮服，腰間、胸前挖空隱約露出美胸，性感指數破表，一轉身嫩白美背也全被全場看光。而現場強光一照，葉芷妤的一雙美腿讓人看了大噴鼻血，成為今晚紅毯一大亮點。葉芷妤絕美造型亮相，網友們也狂讚：「為什麼這個影片有一小時？」、「最漂亮的妤」、「真的好正！」葉芷妤出演年度宣傳片《江湖情事》，她提及拍攝過程表示：「我覺得角色是我想挑戰的，覺得很好玩。」被問到今晚特別想跟誰互動？葉芷妤點名女神葉舒華說：「特別想見葉舒華，因為我是她的粉絲！」葉芷妤是台泰混血的女演員與歌手，父親為台灣人，她在泰國出道發展，曾以《瘋狂獨角獸》與《愛情設計》等影集受到國際關注，並憑藉《瘋狂獨角獸》拿下第17屆泰國皇家戲劇獎短劇集類最佳女主角。