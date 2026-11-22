我是廣告 請繼續往下閱讀

2019年因大火焚毀的日本沖繩首里城正殿，22日舉行重建完工典禮，琉球王國時代的朱紅色宮殿在時隔7年後重現眼前，並將在23日中午起正式對外開放。首里城火災前每年吸引約280萬名遊客，是沖繩最具代表性的觀光景點，而台灣更是沖繩最大的海外客源，正殿重新開放，預料將再度掀起一波觀光熱潮。綜合日媒報導，首里城正殿重建完工典禮22日下午在正殿前的廣場「御庭」舉行，典禮以琉球舞蹈揭開序幕。日本內閣官房長官木原稔致詞表示，將以正殿復原為契機，進一步振興沖繩觀光及地區發展。沖繩縣知事古謝玄太也說，為了將嶄新的正殿長久傳承給後世，絕不能忘記世界遺產遭焚毀的悲痛。時間回到2019年10月31日凌晨2點35分左右，首里城正殿突然起火，火勢迅速延燒到北殿、南殿、書院・鎖之間、黃金御殿、二階御殿與奉神門，正殿全部燒毀，7棟建築總面積達4836平方公尺。那霸市消防局向鄰近市町村求援，出動53輛消防車、137名人員灌救，大火燃燒約11個小時，直到當天下午1點半才撲滅，所幸無人受傷。這場大火也造成大量珍貴文物損失。管理首里城的沖繩美麗島財團表示，首里城收藏的1510件繪畫、漆器等美術工藝品中，至少435件可能已在大火中燒毀。而當年復原首里城的建築費用約73億日圓，光是正殿就花了約33億日圓。至於起火原因，沖繩縣警方表示並未發現犯罪事實，那霸消防局則因找不到物證，最終將起火原因列為不明，沖繩縣第三方委員會認為可能是電氣設備故障所致。首里城是沖繩觀光的指標景點，火災前每年約有280萬人造訪，2018年度入園人數更達280萬6045人。火災發生後，首里城收費區的門票收入大幅下滑，從2019年度的6.69億日圓，驟降到2020年度的7237萬日圓，跌幅約9成。首里城周邊商家也叫苦連天，有附近的觀光服務處業者就表示，來客數比火災前少了將近8成。不過首里城並沒有就此沉寂。火災後不到一週，守禮門、歡會門等部分區域就重新開放，重建期間更推出「看得見的重建」，讓遊客參觀施工過程，每年仍吸引約140萬人到訪。對台灣旅客來說，沖繩一直是熱門的旅遊首選。根據統計，去年共有112萬名台灣旅客造訪沖繩，是沖繩海外旅客的第一名。不少台灣網友更笑稱，到沖繩旅遊「根本像國旅」。這次重建工程總計投入約120億日圓，2022年11月正式動工。為了記取火災教訓，正殿內部新設灑水系統，強化防火措施。正殿完工後，同樣燒毀的北殿與南殿也將展開重建。沖繩縣知事古謝玄太也期待，正殿完成後，除了能增加觀光客，也能帶動周遊和延長旅客停留天數，活絡沖繩整體觀光。想要參觀首里城正殿的民眾要注意，正殿將在23日中午起開放，但必須事先預約。此外，收費區的門票價格也將從23日起調整。