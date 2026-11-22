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▲宋芸樺穿「馬賽克裝」現身金馬紅毯，好身材忽隱忽現，讓全場影迷為之驚豔。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第63屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，被視為今年影后遺珠的宋芸樺 ，以頒獎嘉賓身分踏上紅毯，她以一襲若隱若現的「馬賽克裝」引起全場影迷關注，網友也大呼：「看到現在終於醒來了！」宋芸樺梳著乾淨中分黑長直髮，身著一套以幾何圖形組成的披肩晚禮服，巧露美人鎖骨和手臂線條，尤其正面以多個方塊遮掩重點部位，放送穠纖合度的腰線，整體忽隱忽現的感覺性感有餘。除了將和曾敬驊搭檔擔任最佳剪輯、最佳劇情短片的頒獎嘉賓，宋芸樺也參與本屆金馬63宣傳片《江湖情事》的演出，此外，宋芸樺亦被金馬執委會執行長聞天祥點名憑《告別的年代》成為今年最佳女主角獎項的遺珠，透露本屆影后競爭激烈，宋芸樺一路戰到最後一刻，肯定她在不同年齡層的角色轉換相當多。