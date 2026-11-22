另外提到大谷翔平為了維持二刀流，鎖死DH指定打擊，讓主帥羅伯斯（Dave Roberts）調度上添增不少難處。

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道奇陣容高齡化嚴重 還面臨大谷翔平難題

大谷翔平鎖死DH 恐引發連鎖反應

專家點出痛點 36歲以上老將被迫天天守備

像他們這個年紀的資深球員，通常每週會安排1到2天擔任DH來調節體力。但因為大谷的存在，這在道奇隊根本不是一個現實的選項。這導致球隊陷入必須讓36歲以上老將，幾乎天天鎮守內野防區的窘境。

短期是優勢 中長期仍需解套

洛杉磯道奇2026年國聯冠軍賽慘遭密爾瓦基釀酒人橫掃出局，無緣締造隊史首度世界大賽3連霸。MLB資深棒球專家佩特里洛（Mike Petriello）再度檢討道奇陣容高齡問題，指出道奇全隊年齡30.9歲、是全聯盟最老球隊，展望即將到來的2027年賽季，「奪回世界大賽冠軍」無疑是道奇唯一目標。然而，在豪華陣容背後，道奇正面臨一項因超級巨星大谷翔平而起的陣容調度難題。帳面戰力而言，投打兩端皆坐擁多名頂級合約球星的道奇依然極具競爭力，幾乎找不到明顯缺陷。但不可忽視的是，道奇隊全隊平均年齡高達30.9歲，高居大聯盟30支球隊之冠。隨著部分主力球員逐漸出現老化跡象，球團在休賽季的補強與中長期戰力規劃已刻不容緩。大谷翔平2026年例行賽依舊繳出30支全壘打、長打率.512與OPS .889頂級打擊數據，但MLB官網記者佩特里洛直言，他「投打二刀流」特殊定位，卻為球隊帶來結構性的調度難題。為了減輕大谷翔平兼顧投球、打擊的身體負擔，道奇安排他上場打擊時，幾乎只能將他固定在指定打擊（DH）。這項看似理所當然的調度，卻間接壓縮其他資深野手的輪休空間。報導中也針對此現象提出警示，直言大谷的固定角色已成為道奇隊陣容編成上棘手的問題。分析指出，一般球隊常會利用DH席位作為主力野手的「半日休養日」，讓球員在免去守備負擔的情況下維持打擊火力。然而，由於大谷翔平佔據DH，總教練羅伯斯排兵布陣時便失去這項彈性。他特別點名37歲一壘手弗里曼（Freddie Freeman）與36歲三壘手蒙西（Max Muncy）：「儘管點出隱憂，佩特里洛也強調這並非無解警訊，更不代表道奇王朝已經終結。他認為，這其實是一個甜蜜的煩惱，正因為大谷翔平具備全聯盟頂尖的打擊破壞力，球團才甘願為他鎖死DH位置；若道奇能在這個休賽季進行針對性補強，依然有能力迅速扭轉局勢。不過，從中長期的角度來看，如何在保護二刀流大谷翔平同時，兼顧高齡化野手群的健康與體能分配，將是道奇管理層與教練團在2027年重返榮耀之路上，必須解決的關鍵課題。