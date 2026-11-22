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▲桂綸鎂今晚擔任頒獎嘉賓，一現身飄仙氣。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲舒淇以《女孩》入圍最佳新導演，來勢洶洶。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲李心潔穿搭典雅，雖是全黑造型但細節滿滿。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲葉舒華在紅毯上轉圈秀美背。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲何曼希去年是遞奬大使，今年入圍最佳新人獎。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲菊地凜子希望能和年輕演員互相切磋、進步。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲劉嘉玲氣勢滿分，她分享凍齡秘訣是愛生活、愛電影。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲泰國女神葉芷妤美到零死角。（圖／NOWNEWS攝影中心）

金馬紅毯5美來了！今（22）晚金馬獎戰況激烈，除了獎項的競爭，在星光大道上比美也是話題之一，今年女神齊聚，包括桂綸鎂、舒淇、李心潔等，入圍影后的袁澧林以一襲黑色亮片洋裝，胸前深V配上大紅唇，典雅又性感，入圍新人獎的何曼希光是珠寶就高達570萬元，最厲害的還是來自泰國的女神葉芷妤，完全零死角怎麼拍都美。桂綸鎂今晚擔任頒獎嘉賓，整體以柔和的湖水綠為主調，外層輕透雪紡長版罩衫上佈滿精緻的銀灰與藍綠色系植物、飛鳥刺繡圖騰，隨光影閃耀細膩光澤，充滿東方詩意與法式浪漫，被問到有沒有機會當執委會主席，她幽默喊話張震主席位置要「坐久一點」。舒淇執導的《女孩》來勢洶洶，她本人也將角逐最佳新導演，她今晚打破傳統紅毯長禮服框架，以充滿層次感與帥氣態度的前短後長造型亮相，散發慵懶又迷人的巨星魅力；李心潔以《黑潮》監製身分出席典禮，她穿著透膚的黑色貼身長袖洋裝，在全黑視覺中營造出低調卻講究的工藝質感。《陽光女子合唱團》何曼希身穿MIU MIU橘色印花歐根紗禮服，搭配總價約570萬元的BVLGARI Serpenti Viber玫瑰金鑽石珠寶，成為紅毯焦點。泰國女神葉芷妤擔任頒獎嘉賓，以一襲極具前衛建築感與華麗氣勢的金色金屬亮片鏤空長禮服驚豔全場，她也透露最期待的是見到偶像葉舒華。同樣擔任頒獎嘉賓的宋芸樺，一步上紅毯就吸引眾人目光，她打破過去形象，穿著黑色鏤空禮服，正面看上去像是幾何拼圖，整體造型在摩登俐落中流露出優雅的女人味。準金馬影后袁澧林穿著黑色深V禮服看似中規中矩，但配上大紅唇，展現出氣質與氣勢，讓人眼睛為之一亮。袁澧林此次以《第四幕》入圍第63屆金馬獎最佳女主角，在片中飾演素人演員「漢娜」。 袁澧林在片中不只演角色本身，還要演出角色在舞台劇中的表演，以及在兩者之間切換的情緒。i-dle葉舒華穿著金色平口洋裝現身，白皙的皮膚宛如反光板，她也表示希望此刻能先享受美美的走紅毯，等頒獎的時候再來緊張，她在後台聽到葉芷妤想見她，她也希望能在今晚見到許多影人。國際影后菊地凜子此次擔任頒獎嘉賓，一席紅色禮服看似低調，但轉過身大露背，連主持人都害羞到不敢直視，菊地凜子也分享，希望跟年輕演員一起努力，互相成長。香港金像獎影后劉嘉玲穿著純白禮服，白色大披風宛如女王，劉嘉玲直呼今晚參加金馬盛世非常開心，還開玩笑說禮服讓她很難走，一定要走慢一點，她也分享凍齡秘訣，「我熱愛生命，很有熱情，對這世界充滿好奇，愛運動愛工作、愛旅遊、愛電影。」