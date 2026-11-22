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▲曾敬驊去年拿下金馬獎最佳男配角，獎盃一手掌握。（圖／NOWNEWS攝影中心）

第63屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，稍早17點整時，星光大道已經開跑，巨星們陸續走上紅毯。而今日金馬獎小編也在Threads分享冷知識，跟外界透露「金馬獎座等於六杯春水堂的重量」，引起網友討論。金馬獎小編稍早在Threads發文，跟大家分享金馬獎冷知識，透露金馬獎獎座的重量約等於6杯春水堂手搖的重量。貼文曝光後，吸引網友討論，而究竟6杯春水堂到底有多重呢？其實就是3.5公斤左右，也相當於一個8磅重的啞鈴。另外，金馬獎座的主要材質則是青銅貼金箔，而非純金。自第30屆金馬獎開始，馬身與基座還改為一體成型的設計，整體造型也是固定的樣式，不會更動。而過去金馬獎歷史上，有推出過與品牌合作或藝術聯名的獎盃，材質曾使用過壓克力、石油、有機玻璃、鍍鈦不鏽鋼等特殊媒材。