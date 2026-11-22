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▲50美元就能羞辱自己？紐約辦「最像黃樂」間諜模仿賽（圖／截自Ｘ）

輝達前執行長黃仁勳的婚外情風波，竟然被拿來當成街頭活動的題材。美國紐約21日舉辦一場「中國間諜模仿大賽」，比誰最像與黃仁勳傳出婚外情、被指控為中國間諜的女商人黃樂（Alice Huang），現場約有10名亞裔女子參賽。活動影片在網路瘋傳後，引發大批網友砲轟，批評這根本是在羞辱亞裔，也讓不少人擔心，亞裔女性在海外恐怕會更容易遭到歧視。據香港01報導，這場比賽在當地時間21日中午12點，於紐約曼哈頓華盛頓廣場公園的拱門下舉行，冠軍可獲得50美元（約新台幣1600元）獎金。主辦單位在宣傳海報上直接放上黃樂的照片，暗示參賽者打扮得越像黃樂，勝出機會越大。活動現場，參賽的亞裔女子各自打扮成心目中的「中國間諜」模樣，排隊上台，再從口袋裡掏出「機密文件」，由現場觀眾評選誰最像黃樂。據外媒報導，現場還有一名男子打扮成黃仁勳一起參加，評選方式則是讓觀眾掃描QR Code投票。相關影片在社群平台X上瘋傳，截至發稿已累積超過22萬次觀看、逾1000個讚。不過，網友反應相當兩極。有人覺得活動很好笑，但更多人砲轟參賽者是在「自我厭惡」，有中國網友留言直言這是「黃種人的恥辱」，也有人嘲諷，竟然有人為了區區50美元，就願意上街公開羞辱自己。事實上，在華盛頓廣場公園舉辦「明星模仿大賽」，是近年紐約的網路熱潮。2024年一場「提摩西．夏勒梅模仿大賽」在當地爆紅，當時的冠軍獎金同樣是50美元，之後各種名人模仿比賽在同一個地點接連登場。但這次把模仿對象換成涉及「間諜」指控的亞裔女性，顯然踩到了敏感神經。這場比賽也讓外界再度關注，黃仁勳風波對亞裔女性造成的衝擊。美聯社報導，黃樂被指控是間諜之後，社群媒體幾乎立刻出現大量物化亞裔女性的影片和迷因，讓不少在科技業、民權團體和學術界工作的亞裔美國女性感到憂心，擔心這起億萬富翁的婚外情風波，會影響她們在職場上被看待和對待的方式。亞裔女性領袖社群「The Authentic Asian」創辦人錢米莎（Misa Chien）直言，「很少有亞裔女性是因為正面的事情登上新聞」，這次事件只會讓外界對亞裔女性的負面刻板印象持續延續。民權組織「力挺亞裔美國人」（Stand with Asian Americans）總裁李瑞秋（Rachel Lee）也指出，許多向她們求助的亞裔女性，明明已經證明自己的能力，卻仍被指控詐騙或欺瞞。她說，這種現象不只出現在黃仁勳事件，而是長期以來「亞裔是永遠的外國人、不可信任、不忠誠」這種危險論述的一部分。學者也提醒，這類刻板印象由來已久。早在19世紀，華人女性乃至整個東亞女性，就曾被美國社會視為不可信任，甚至被假定是為了不正當目的才前往美國。專家擔心，類似的「間諜模仿大賽」看似只是街頭玩笑，卻可能在無形中強化對亞裔女性的偏見，讓她們在海外生活和工作時，面臨更多不信任的眼光。