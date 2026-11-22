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台北市長蔣萬安為搶小草票，昨晚和民眾黨創黨主席柯文哲同台，柯更笑說要不要送《金剛經》，只要看內容「一切有為法，如夢幻泡影」，就不會被洋流幻象迷惑住了。柯文哲今（22）日笑說，有請助理明天到他辦公室找一本給蔣萬安，「穩扎穩打就會贏，不要被唬到嚇到亂了方寸，就會輸。」柯文哲今到花蓮替自家花蓮市長候選人戴于文車掃，被問到昨天合體蔣萬安問說要不要送《金剛經》，他說今天塞在火車上，發Line給助理，說明天上班日到辦公室找一本送給蔣，「還好我辦公室有好幾本找一本送他。」柯文哲說，就按照他說的，其實洋流只是幻象堆積出來，從沈過去2年每一段影片拿出來看，包裝一直喚，那本質是什麼，這是有趣的題目，只要看穿本質，穩扎穩打就好，不要被唬到嚇到亂了方寸就會輸。媒體追問還有機會跟蔣萬安合體嗎？柯文哲說，目前民眾黨除了最後一天行程還沒確定，其他幾天他都在外面不在台北市跑行程，畢竟還是要以民眾黨選情優先，嘉義、竹北、花蓮都有候選人，所以選前應該沒有機會跟蔣萬安同台了