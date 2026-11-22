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第63屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，戴立忍、朱軒洋憑九把刀執導的電影《功夫》分別入圍最佳男主角及最佳男配角，兩人一同踏上星光紅毯。談到私下交情，戴立忍透露，他們連續兩年夏天一起航海，還笑虧朱軒洋在船上安靜得「跟一塊抹布一樣」，「你把他放在哪邊，他就在那邊。」被問到怎麼這麼久沒同台，戴立忍順勢把問題拋回去，朱軒洋則接話：「他跟我同台。」短短一句逗笑現場。兩人雖然有一陣子沒公開合體，私下卻沒少見面。朱軒洋說上個月才見過，戴立忍也接著說：「我們倒是常常見面，因為我們夏天的時候會玩在一起。」戴立忍透露，兩人因合作影集《逆局》結緣，連續兩年的夏天都曾一起航海，最近一次出海是在去年。他也提到，這次在金馬後台碰見《逆局》同劇演員張孝全，彼此一開口就是：「好久不見了，你也來了。」他笑說，因為張孝全的關係，「所以我們一定要來挺一下。」記者問朱軒洋好不好相處，戴立忍立刻回：「太好相處了，完全無害。」他說朱軒洋私下很安靜，有時還會讓他冒出「我是不是要抱一下他？」的念頭，接著才笑著用「一塊抹布」形容朱軒洋在船上的模樣。兩人待在一起也不是沒話聊，朱軒洋自曝：「會聊一些很笨的事情。」被反問戴立忍好不好相處，他點點頭，用「好玩、很開心」形容兩人的相處。