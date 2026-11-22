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▲何曼希（右）首次登上金馬紅毯直呼夢幻又興奮，今晚戰袍她展現滿滿誠意。（圖／NOWNEWS攝影中心）

女星何曼希憑著電影《陽光女子合唱團》今晚將角逐金馬獎「最佳新人獎」，稍早她身穿一套MIU MIU橘色印花歐根紗禮服，搭配總價約570萬元的BVLGARI Serpenti Viber玫瑰金鑽石珠寶，小露性感的她傲人美胸藏不住，一踏上紅毯立刻成為全場焦點。何曼希首次踏上金馬殿堂，一連換上兩套禮服，總價逼近千萬；接連入圍金馬、北影最佳新演員，何曼希也許願未來可以和桂綸鎂、袁澧林合作。何曼希首次登上金馬紅毯直呼夢幻又興奮，今晚戰袍她展現滿滿誠意，身穿MIU MIU橘色印花歐根紗禮服，搭配BVLGARI Serpenti Viber玫瑰金鑽石珠寶，禮服靈感取自電影慶功版海報，橘色象徵陽光與信念，立體花卉宛如蝴蝶停駐，彷彿陽光女子們陪她走紅毯。而何曼希也罕見展露性感一面，低胸禮服炸出美胸，造型相當火辣。金馬典禮上，何曼希將換上BOSS黑色羊毛西裝，搭配Rene Caovilla高跟鞋及BVLGARI B.Zero 1系列珠寶，整體造型約290萬元，兩套戰袍合計約860萬元。何曼希今晚將角逐最佳新人獎，她表示能夠入圍已是莫大肯定，透露已稍微準備得獎感言，若獲獎最想「看著獎盃傻笑」。何曼希首部電影就踏上金馬舞台，她期待見到頒獎嘉賓桂綸鎂與《第四幕》的演員袁澧林，並許願2027年能有機會合作，何曼希俏皮喊話：「希望大家未來可以多多愛用演員何曼希。」導演林孝謙今年憑〈幸福在歌唱〉奪金曲獎年度歌曲獎，如今再角逐金馬最佳原創電影歌曲，相隔七年入圍他感性說：「七年前，我們唱著有一種悲傷，七年後，我們終於唱起了幸福在歌唱。」笑稱若得獎只能慶祝一天，因為還欠新片《無法計算的青春》主題曲歌詞，否則製作人恐怕要唱〈有一種悲傷〉。談翁倩玉、何曼希雙雙入圍，林孝謙讚前者準備充分、是劇組定心丸；後者勇於挑戰，讓他有看著孩子長大的感動，他也封A-Lin是福星，感謝她讓歌曲文字情感更深刻。