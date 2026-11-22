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▲舒華以一襲金色戰袍現身紅毯，皮膚白到猶如一張白紙。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲舒華表示今晚很想跟葉芷妤相見上一面。（圖／NOWNEWS攝影中心）

2026金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心舉行，擔任頒獎嘉賓、近來積極進軍影壇的韓國女團i-dle台灣成員葉舒華，以一襲金色戰袍現身紅毯，天生麗質的她皮膚白到猶如一張白紙，聽聞「泰劇女神」台泰混血女星葉芷妤是自己的粉絲，舒華表示今晚很想跟對方見上一面。舒華首次主演的國片《幸福快樂的日子》先前入選多倫多影展，主持人楊千霈問及當女主角跟唱跳感受不同的地方，她坦言「演戲要把光芒稍微收起來」，被問今晚特別想見到誰，舒華說：「第一次進到電影世界，每一位只要有緣份都想見到！」台泰女星葉芷妤先前受訪透露非常喜歡舒華，並表示金馬典禮「最期待見到偶像」，對此，舒華也表示，很希望見到葉芷妤，因為聽說對方很喜歡她，另外，楊千霈問女神會不會緊張，她說「我先享受美美的走紅毯，待會頒獎再來緊張」，還在現場轉了一圈，引起全場粉絲尖叫。