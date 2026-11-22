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1128大選前最後一個超級星期天，民進黨台北市長候選人沈伯洋有別於以往傳統選戰模式，舉辦「市民動起來城市行動展」活動，沿著忠孝東路規劃「快樂、自由、真實、美好、勇氣及溫暖」6大主題舞台，包括親子、音樂表演與講座等多元活動，並領取限量飄帶。而沈伯洋也特別變裝現身各個展區觀察，直呼天氣很好而到場的人也很多，其戴上鴨舌帽、身著軍綠色風衣並摘下招牌眼鏡，完美變裝突襲沒被認出。位於復興南路的「快樂」舞台展出魯夫草帽與航海圖兩樣寶物，以樂團及DJ表演為主軸，熱情的音樂節奏吸引大批民眾駐足欣賞，隨著音樂一同搖擺，現場氣氛熱烈。中午12時許，便陸續有民眾排隊等候領取「快樂」飄帶，不少民眾領取後也沿著忠孝東路繼續前行，前往其他展區參與活動，讓歡樂氣氛一路延伸至競選總部。位在忠孝東路三段國宅外的「自由」舞台展出磁羅經，並化身爵士派對，爵士樂團開場，搖擺舞者也帶著民眾跟著節奏起舞，現場歡騰。也有國宅住戶在陽台掛起「洋流」旗幟、揮舞洋流旗，讓看表演的民眾歡呼聲此起彼落。活動途中還與味全龍遊行相遇，雙方互相揮手致意，並互相送上祝福的歡呼聲。位於建國南路與忠孝東路口的「真實」舞台，展出望遠鏡寶物，並以專業概念Talk為主軸，邀請不同領域的專業人士登台分享，從各自的專業視角出發，暢談對城市發展的觀察與想像，讓民眾透過多元觀點認識台北的不同面貌，現場吸引大批民眾到場參與，排隊人潮一路延伸至街角，不少民眾專注聆聽台上的精彩分享。活動中也穿插樂團演出，讓現場氣氛持續升溫，展現知性與活力兼具的舞台魅力。「美好」舞台活動則展出船舵寶物，並安排親子劇團與樂團演出，舞台尚未正式開始，現場便湧現不少排隊民眾，許多家長帶著孩子、毛小孩一同參與、互動，隨著演出一同哼唱，吉祥物奔奔、抱抱更驚喜現身，與現場民眾互動，並穿插有獎徵答，活動現場洋溢歡樂氣氛。「勇氣」舞台展出雷神之鎚寶物，並以「市民肥皂箱」為核心主軸，打造完全屬於市民的發聲平台，舞台上，多位來自不同年齡層與生活背景的民眾輪番上陣，毫不怯場地拿著麥克風，熱烈分享對這座城市的觀察與市政建言，真摯的發言引發台下聽眾的強烈共鳴，掌聲與歡呼聲更是此起彼落，展現出市民對公共事務的高度關注與參與熱忱。位於華山文創園區外的「溫暖」舞台，展出水滴寶劍和台北地圖，現場規劃多組風格多元的表演團體輪番上陣，凝聚現場群眾。活動中間更別出心裁穿插「公共鋼琴」橋段，打破舞台與觀眾的界線，開放支持者自由上台彈奏、自彈自唱；現場甚至有熱情的參與者自行攜帶小提琴登台合奏，讓整場活動宛如一場溫馨的草地音樂會。此外，民眾只要傳訊息或打電話給五位朋友分享理念與現場氛圍，即可兌換「溫暖」飄帶。沈伯洋則是完美變裝快閃展區，而其戴上鴨舌帽、身著軍綠色風衣並摘下招牌眼鏡，完美變裝突襲沒被認出。