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週一晴朗日夜溫差大！週二鋒面通過全台轉涼

▲中央氣象署今（22）日發布未來一週氣溫趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週二晚至週三水氣充足！3500公尺以上高山有降雪機率

▲中央氣象署今（22）日發布未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週四雨勢逐漸減少！週末再迎東北季風

下週台灣天氣將有明顯變化！根據中央氣象署最新預報，今（22）日好天氣過後，週一（23日）各地大致晴朗，不過晚間鋒面逐漸接近，週二（24日）鋒面通過、東北季風增強，中部以北及東半部降雨機率提高，北部、宜蘭整天偏涼，週三（25日）受到東北季風及華南雲雨區影響，降雨持續，北部低溫約17度。週四起雨勢逐漸減少，週末再有一波東北季風影響，天氣轉為乾涼，早晚溫差較大。中央氣象署表示，明（23）日各地天氣大致晴朗，僅花東、恆春有零星降雨機率，週一晚間鋒面逐漸接近，北部也可能出現局部降雨。北部、宜蘭約17至25度，花蓮約18至24度，中南部及台東約19至27度。苗栗以北、宜蘭及花東縱谷清晨低溫可能降至14至17度，日夜溫差較大，早出晚歸應適時增添衣物。到了週二（24日）鋒面通過，加上東北季風增強，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區都有降雨機率，南部平地雲量也偏多，各地氣溫較前一天下降。北部、宜蘭約18至20度，降雨機率50%至70%；花蓮約19至23度，降雨機率30%至50%；中南部及台東約21至26度，降雨機率20%至40%。北部、宜蘭因降雨較明顯，整天感受偏涼。週三（25日）這天東北季風持續影響，加上華南雲雨區帶來水氣，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區仍有降雨機率，南部雲量也偏多，有下雨時體感較涼。北部、宜蘭約17至19度，花蓮約18至20度，中南部及台東約18至24度。此外，中央氣象署也提醒，週二晚間至週三若水氣與溫度條件配合，海拔3500公尺以上高山有降雪機率。高山地區氣溫偏低，計畫前往登山的民眾應留意最新天氣資訊及路況，做好保暖與安全準備。週四（26日）華南雲雨區逐漸遠離，東北季風減弱，各地降雨機率有減少趨勢，但雲量仍稍多。北部、宜蘭約18至23度，花蓮約18至24度，中南部及台東約19至25度。週五（27日）天氣轉趨穩定，各地大致多雲到晴，迎風面的東半部及北部山區仍有局部降雨可能，氣溫約18至26度。北部平地及中南部降雨機率約0%至20%，東半部及北部山區約20%至40%。週六（28日）另一波東北季風影響，迎風面降雨區域及雲量短暫增加，北北基、東半部、恆春及桃竹苗山區都有降雨可能，之後隨著較乾涼空氣移入，降雨有望逐漸減少。週日（29日）也持續受到東北季風帶來的乾涼空氣影響，各地天氣大致穩定，僅東半部有零星降雨可能。清晨低溫約17至19度，白天高溫約24至26度，早晚溫差較大，民眾應留意氣溫變化。