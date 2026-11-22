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直言選情史上最緊張 仍對江啟臣「審慎樂觀」

牽線蔣萬安拜會宋楚瑜 透露「他看著萬安長大」

九合一選舉投票日倒數，台中市長盧秀燕今（22）日坦言，這次競爭「非常緊張，是史上最緊張的一次」，不過她仍對國民黨台中市長候選人江啟臣的選情抱持「審慎樂觀」態度。至於何時親自陪江啟臣車隊掃街？她兩度強調「很快了」，並表示選前最後一週，各陣營主要就是車掃與大型造勢，「下周不是站在車上，就是站在大型舞台上」。盧秀燕今出席台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線市政府站G9-1土地開發案開工典禮，會後受訪時被問到民進黨日前在台中舉辦大型造勢、沈伯洋「洋流號」車隊掃街吸引大批群眾，是否對江啟臣選情造成壓力？她回應，這次選舉確實非常緊張，「是史上最緊張的一次」，但目前對江啟臣選情仍是審慎樂觀，團隊也會繼續努力爭取選民支持。至於至今尚未陪江啟臣車掃，盧秀燕表示，競選總部已有安排，並兩度強調「很快了」，現在已進入選前最後一個黃金周，各大陣營主要有兩種活動，一是車隊掃街，一是大型造勢晚會，包括台中、台北，以及江啟臣、蔣萬安陣營都在密集進行，因此接下來「不是站在車上，就是站在大型的舞台上」，希望利用最後階段再向選民請託。除了台中選情，盧秀燕日前也親自牽線，陪同台北市長蔣萬安拜會親民黨主席宋楚瑜。她今透露，過去擔任省議員時，當時的省長就是宋楚瑜，因此多年來一直相當感謝宋楚瑜的照顧。她表示，由於宋楚瑜與蔣萬安的家庭及父親蔣孝嚴相當熟悉，「宋省長可以說是看著萬安從小長大的」，因此會面時除了敘舊，也對蔣萬安給予許多勉勵。盧秀燕進一步表示，宋楚瑜當天也不吝分享自身政治經驗，不僅針對此次選舉提出建議，也對蔣萬安未來從政之路提出不少看法。蔣萬安在會面過程中也相當虛心，對宋楚瑜提出的意見逐一請教，希望從前輩的政治經驗中獲得更多參考。