台灣名導李安過去曾4度擔任金馬執委會主席，如今交棒給張震，他今日則以頒獎嘉賓的身分，出席第63屆金馬獎頒獎典禮。稍早李安身穿黑色西裝外套，搭配蝴蝶領結亮相。他直言：「我的心是在台灣這個電影上面」，表示每年都很期待金馬盛典，可以見到歷屆表現出色的電影人。
李安登上金馬紅毯 直言「心一直留在台灣」
李安稍早登上金馬獎紅毯，主持人楊千霈問他：「看到這麼多優秀的電影人創作者，有沒有什麼想要鼓勵大家一下？」李安親切回答：「電影是一個最迷人的東西，我的心一直在這個台灣電影上面，每次一網打盡，能一次看到當年表現最好的電影人，那對我來講，是一個很大的喜悅，所以我非常珍惜跟大家見面的機會，祝金馬獎永遠順利。」
今年72歲的李安過去靠著《斷背山》、《少年PI的奇幻漂流》，2度拿下奧斯卡最佳導演獎，是台灣電影圈無法撼動的大師，今晚他將與韓國同樣拿過奧斯卡的導演奉俊昊，攜手擔任頒獎嘉賓。
我是廣告 請繼續往下閱讀
李安稍早登上金馬獎紅毯，主持人楊千霈問他：「看到這麼多優秀的電影人創作者，有沒有什麼想要鼓勵大家一下？」李安親切回答：「電影是一個最迷人的東西，我的心一直在這個台灣電影上面，每次一網打盡，能一次看到當年表現最好的電影人，那對我來講，是一個很大的喜悅，所以我非常珍惜跟大家見面的機會，祝金馬獎永遠順利。」
今年72歲的李安過去靠著《斷背山》、《少年PI的奇幻漂流》，2度拿下奧斯卡最佳導演獎，是台灣電影圈無法撼動的大師，今晚他將與韓國同樣拿過奧斯卡的導演奉俊昊，攜手擔任頒獎嘉賓。
更多「2026金馬獎」相關新聞。