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▲李安以中規中矩的黑色西裝亮相，今天打著蝴蝶領結。（圖／NOWNEWS攝影中心）

台灣名導李安過去曾4度擔任金馬執委會主席，如今交棒給張震，他今日則以頒獎嘉賓的身分，出席第63屆金馬獎頒獎典禮。稍早李安身穿黑色西裝外套，搭配蝴蝶領結亮相。他直言：「我的心是在台灣這個電影上面」，表示每年都很期待金馬盛典，可以見到歷屆表現出色的電影人。李安稍早登上金馬獎紅毯，主持人楊千霈問他：「看到這麼多優秀的電影人創作者，有沒有什麼想要鼓勵大家一下？」李安親切回答：「今年72歲的李安過去靠著《斷背山》、《少年PI的奇幻漂流》，2度拿下奧斯卡最佳導演獎，是台灣電影圈無法撼動的大師，今晚他將與韓國同樣拿過奧斯卡的導演奉俊昊，攜手擔任頒獎嘉賓。