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遭爆疑似私密錄音？被酸「羅致政第二」

賴瑞隆：選戰最後階段戒慎恐懼 將調查了解

柯志恩喊拆水庫光電板 賴瑞隆批不要打恐慌牌

韓國瑜酸「新潮流不是台灣人的阿公」 賴瑞隆：8年前話術

高雄市長選戰進入最後倒數，民進黨候選人賴瑞隆近日遭民眾在PTT八卦板上爆料，疑似有私人對話錄音流出，甚至傳出音檔在暗網流傳。對此，賴瑞隆今（22）日回應，「這個我們會去調查了解」，並提醒選民，選戰最後階段各種攻擊手段層出不窮，面對可能造假或有疑慮的資訊，務必提高警覺。PTT八卦板昨出現一篇爆卦文章，標題寫著「賴瑞隆驚爆私密錄音」，內文則稱「想變身羅致政第二？」並聲稱錄音內容涉及賴瑞隆私下評論現任高雄市長陳其邁，質疑2人當天將在應援大會同台，氣氛是否會尷尬。該文內也附上一段YouTube影片連結，引來不少民眾討論，部分人質疑「現在AI隨便都能做出來吧」，也有人認為「這種錄音檔實在很難讓人直接上車」。對於疑似網傳錄音，賴瑞隆今在掃街拜票前受訪表示，「這個我們會去調查了解。」他指出，隨著選戰進入最後倒數，各種攻擊手段層出不窮，團隊將保持高度警戒，「我們也再次提醒，選舉的最後期間，必須要戒慎恐懼。」賴瑞隆強調，面對任何造假或有所疑慮的問題，市民都應提高警覺，不要輕易被不實資訊誤導，並呼籲選民將焦點回歸政見與城市發展。選前最後一個週日，賴瑞隆今日也展開「馬拉松式」拜票行程，從早到晚橫跨林園、大寮、楠梓、苓雅及鳳山等區，透過車隊掃街與市場拜票爭取支持。另外，針對國民黨高雄市長候選人柯志恩昨造勢時，批評民進黨錯誤能源政策導致光電板破壞水庫、威脅用水安全，並承諾當選後將相關設施「一個個拆掉」，賴瑞隆回應，確保用水安全與乾淨是政府的責任，也是他的責任，未來會持續嚴格把關。他反批國民黨，「不要打恐慌牌、抹黑牌跟造謠，這會影響人民。選舉應該用正面的方式，負面攻擊手法不會讓人民樂見。」對於立法院長韓國瑜日前也抨擊「民進黨不是高雄人的爸爸」、「新潮流不是台灣人的阿公」，賴瑞隆回嗆，這完全是「8年前的話術」。賴瑞隆表示，韓國瑜8年前就用同樣方式欺騙高雄市民，當時讓高雄輕軌停擺、城市建設遲緩；相較之下，陳其邁上任後，則帶來演唱會經濟、晶圓廠進駐等發展。他強調，「高雄人不會再被騙第二次了！」並呼籲支持者延續民進黨在高雄的執政路線。