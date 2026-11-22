我是廣告 請繼續往下閱讀

香港影后劉嘉玲今（22）日晚間現身第63屆金馬獎紅毯，一出場就被主持人形容像「女王駕到」。她受訪透露，這次是新任金馬執委會主席張震親自打電話邀她，連老公梁朝偉也有收到邀請，只是還在忙工作，而且前陣子的金馬大師班已經來過了。被問到明年有沒有機會夫妻同框走金馬紅毯，她笑回：「看看張震需不需要我們？」劉嘉玲說，她和梁朝偉在張震17歲時就認識他，一路看著他成長，覺得他「越來越有魅力」。今年是張震接任金馬執委會主席後的第一屆金馬獎，收到他親自來電邀約，劉嘉玲一口答應：「他今年第一年，邀請我，我必須要來。」談到這次獨自來台，劉嘉玲說，梁朝偉已經來過金馬獎很多次，這段時間還有工作在忙。現場媒體打趣問，她來了，梁朝偉一個人會不會孤單？她秒回：「不會，都幾歲了還要孤單。」接著笑說：「他習慣了，我們都習慣了這樣。」