日本37歲知名聲優、歌手安野希世乃宣布結婚！她今（22）日透過官方網站發布公告，親自向粉絲及工作人員報告喜訊，表示一路走來受到許多人的支持與幫助，對此心懷感謝。未來也會繼續以聲優、歌手身分努力，認真面對每一部作品及角色，消息曝光後引發粉絲關注。
安野希世乃官網宣布結婚！感謝一路以來支持
今年37歲的聲優安野希世乃在官網發出公告，她表示雖然是私事，但仍希望藉此機會向大家報告自己已經結婚。她提到，能夠以聲優、歌手身分持續工作至今，都是因為一路上有許多人的支持與幫助，因此對曾經給予她協助的粉絲及工作人員，心中充滿感謝。
她也表示，未來會將這份感謝銘記在心，繼續以真誠的態度面對每一部作品、每一個角色，尊重所有參與創作的人事物，努力精進自己，成為更出色的表演者。她也期許自己在人生道路上持續成長，踏實走好每一天，並希望大家今後繼續溫暖地支持與守護她。
為加藤惠配音打開知名度！《路人女主》成代表作
現年37歲的安野希世乃出生於日本宮城縣，2009年透過電視動畫《魔力充電娘》正式聲優出道，2011年在劇場版動畫《絆一擊》中出演轟絆，首次擔任主角。2015年，她在動畫《路人女主的養成方法》中為女主角加藤惠配音，逐漸打開知名度。
安野希世乃的代表角色還包括《偶像活動！》北大路櫻、《超時空要塞Δ》奏芽·巴卡妮雅，以及《STAR☆TWINKLE 光之美少女》天宮艾蓮娜等。除了聲優工作，她也活躍於歌手領域，持續拓展演藝活動。
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今年37歲的聲優安野希世乃在官網發出公告，她表示雖然是私事，但仍希望藉此機會向大家報告自己已經結婚。她提到，能夠以聲優、歌手身分持續工作至今，都是因為一路上有許多人的支持與幫助，因此對曾經給予她協助的粉絲及工作人員，心中充滿感謝。
她也表示，未來會將這份感謝銘記在心，繼續以真誠的態度面對每一部作品、每一個角色，尊重所有參與創作的人事物，努力精進自己，成為更出色的表演者。她也期許自己在人生道路上持續成長，踏實走好每一天，並希望大家今後繼續溫暖地支持與守護她。
現年37歲的安野希世乃出生於日本宮城縣，2009年透過電視動畫《魔力充電娘》正式聲優出道，2011年在劇場版動畫《絆一擊》中出演轟絆，首次擔任主角。2015年，她在動畫《路人女主的養成方法》中為女主角加藤惠配音，逐漸打開知名度。
安野希世乃的代表角色還包括《偶像活動！》北大路櫻、《超時空要塞Δ》奏芽·巴卡妮雅，以及《STAR☆TWINKLE 光之美少女》天宮艾蓮娜等。除了聲優工作，她也活躍於歌手領域，持續拓展演藝活動。