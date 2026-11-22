我是廣告 請繼續往下閱讀

第63屆金馬獎今（22）日晚間登場，桂綸鎂出席典禮，男友戴立忍則憑《功夫》角逐最佳男主角。被問到有沒有給男友打氣，桂綸鎂笑回：「沒有欸，我到現在都沒有看到他。」記者追問進場後有沒有機會碰面，她一句「可能希望台上……」還沒說完，現場就響起一片起哄聲。談到本屆入圍者，桂綸鎂笑說自己也有壓力，還打趣接下來是「官方說法」。被問到有沒有覺得哪一位特別辛苦，她先笑著應了一聲，接著說：「我覺得每一位都很辛苦，每一個角色都很精彩。」至於能不能在典禮上見到戴立忍，桂綸鎂才提到「台上」就引來起哄，她立刻笑著補一句：「我什麼都沒有說。」記者接話說，那就是希望在典禮上見面，她連聲回應：「對對對對，我非常希望」，離開前還不忘對媒體喊話：「手下留情，謝謝大家。」戴立忍以電影《功夫》入圍第63屆金馬獎最佳男主角，《功夫》改編自九把刀《都市恐怖病》系列同名小說，戴立忍飾演流浪漢師父「黃駿」，雖外表是流浪漢，自稱是沉睡五百年、身懷絕世武功的凌霄派弟子。柯震東、朱軒洋飾演的高中生與王淨飾演的女同學拜他為師學武，也要解開他的身世之謎。為了這個角色，戴立忍留著凌亂頭髮與鬍鬚、穿紅色運動夾克，拍攝期間每天特殊化妝3、4個小時。他自小學跆拳道，年少懷抱武俠夢，一直覺得沒拍過動作片是遺憾，這次在《功夫》圓夢，笑說「再晚幾年我可能也打不動了」。金馬執委會執行長聞天祥轉述，評審認為「只有他才稱得起這個角色」。