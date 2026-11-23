中央氣象署預報今（23）日全台迎來短暫好天氣！今天各地大多為多雲到晴，西半部高溫可達26至29度，不過早晚仍有涼意，日夜溫差大。好天氣只剩今天，週二（24日）鋒面通過、東北季風增強，北部高溫恐跌至19度左右，接著華南雲雨區東移，連續3天濕涼有雨。 此外，週二晚間至週三（25日）3500公尺以上高山有機會降雪；週六（28日）九合一大選投票日，又有另一波東北季風增強，北部、東北部再度轉涼，迎風面也有局部降雨機率。
🟡今天天氣：全台多雲到晴，高溫上看29度
中央氣象署指出，今（23）日台灣各地大多為多雲到晴，只有東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。受到東北季風減弱影響，白天氣溫持續回升，西半部高溫約26至29度，東半部約24至25度，天氣溫暖舒適。不過，清晨及夜晚仍有涼意，台灣各地低溫約16至19度，尤其西半部日夜溫差明顯，今天晚間鋒面逐漸接近，北部地區及馬祖將轉為有零星短暫雨，外出最好攜帶雨具。
🟡今天空氣品質：宜蘭、花東良好，西半部普通
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，11月23日環境風場為偏東風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度也可能稍微上升。
良好：宜蘭、花東空品區。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖。
🟡明天天氣：週二鋒面通過，北部高溫降至19度
明天天氣鋒面通過，緊接著東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，南部平地則維持多雲。氣溫方面，北部及宜蘭高溫約19至22度，部分時段甚至可能只有18至19度，與週一相比降幅明顯；中部及花東約21至25度，南部則有26至29度，呈現北部濕涼、南部相對溫暖的天氣型態，低溫約16至19度。
🟡會下雪嗎？週二晚至週三3500公尺以上高山有機會
週二（24日）晚間至週三（25日），受到東北季風及華南雲雨區影響，若溫度與水氣條件配合，全台海拔3500公尺以上高山有零星降雪機率。不過，降雪仍須同時具備低溫及足夠水氣，計畫前往合歡山、玉山等高山地區的民眾，應隨時留意最新天氣預報，並注意道路結冰、路面濕滑及低溫風險。
🟡一週天氣：週三降雨擴大，週六投票日再轉涼
中央氣象署預報，週三（25日）東北季風持續影響，各地天氣偏涼，週四（26日）雖然東北季風逐漸減弱，但早晚仍有涼意。受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部、恆春半島及南部山區也有零星短暫雨，南部平地則以多雲為主。
週五（27日）水氣逐漸減少，天氣開始轉為穩定，只有東半部、恆春半島及北部山區仍有局部短暫雨，其餘地區大多為多雲到晴，氣溫也將逐漸回升。
11月28日（週六）九合一大選投票日，中央氣象署預報，當天另一波東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，不過這波冷空氣水氣相對較少，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區也有零星降雨機率，其他地區大多為多雲到晴。投票日北部及宜蘭、花蓮白天高溫約23至25度，中南部及台東約26至29度，早晚氣溫仍偏涼。計畫一早出門投票的民眾，建議攜帶薄外套，北部及東半部也可準備雨具。
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中央氣象署指出，今（23）日台灣各地大多為多雲到晴，只有東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨。受到東北季風減弱影響，白天氣溫持續回升，西半部高溫約26至29度，東半部約24至25度，天氣溫暖舒適。不過，清晨及夜晚仍有涼意，台灣各地低溫約16至19度，尤其西半部日夜溫差明顯，今天晚間鋒面逐漸接近，北部地區及馬祖將轉為有零星短暫雨，外出最好攜帶雨具。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，11月23日環境風場為偏東風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受到光化作用影響，臭氧濃度也可能稍微上升。
良好：宜蘭、花東空品區。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖。
🟡明天天氣：週二鋒面通過，北部高溫降至19度
明天天氣鋒面通過，緊接著東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，南部平地則維持多雲。氣溫方面，北部及宜蘭高溫約19至22度，部分時段甚至可能只有18至19度，與週一相比降幅明顯；中部及花東約21至25度，南部則有26至29度，呈現北部濕涼、南部相對溫暖的天氣型態，低溫約16至19度。
🟡會下雪嗎？週二晚至週三3500公尺以上高山有機會
週二（24日）晚間至週三（25日），受到東北季風及華南雲雨區影響，若溫度與水氣條件配合，全台海拔3500公尺以上高山有零星降雪機率。不過，降雪仍須同時具備低溫及足夠水氣，計畫前往合歡山、玉山等高山地區的民眾，應隨時留意最新天氣預報，並注意道路結冰、路面濕滑及低溫風險。
中央氣象署預報，週三（25日）東北季風持續影響，各地天氣偏涼，週四（26日）雖然東北季風逐漸減弱，但早晚仍有涼意。受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部、恆春半島及南部山區也有零星短暫雨，南部平地則以多雲為主。
週五（27日）水氣逐漸減少，天氣開始轉為穩定，只有東半部、恆春半島及北部山區仍有局部短暫雨，其餘地區大多為多雲到晴，氣溫也將逐漸回升。
11月28日（週六）九合一大選投票日，中央氣象署預報，當天另一波東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，不過這波冷空氣水氣相對較少，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區也有零星降雨機率，其他地區大多為多雲到晴。投票日北部及宜蘭、花蓮白天高溫約23至25度，中南部及台東約26至29度，早晚氣溫仍偏涼。計畫一早出門投票的民眾，建議攜帶薄外套，北部及東半部也可準備雨具。