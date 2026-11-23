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▲扯鈴名將曹子宏在北區預賽社會男子組個人舞台賽拿下特優，順利晉級全國決賽。（圖／主辦單位提供）

115年「全國民俗運動匯演賽」南區、北區預賽上週末分別在臺南大學與淡江大學登場。北區最大焦點之一，是扯鈴名將曹子宏在社會男子組個人舞台賽以49.90分拿下特優、順利晉級全國決賽；U18女子組古承諭、古承儒雙胞胎姊妹也雙雙以特優晉級。南區方面，高雄五福國小扯鈴隊共有9項取得決賽資格，其中8組拿下特優。22歲的曹子宏今年剛從宏國德霖科大企管系畢業，正在等待服兵役，今天頂著一頭紅髮登場，他笑說：「這是我的幸運色。」曹子宏去年在全國賽個人舞台賽以最高分獲得特優，並在公開組一對一對抗賽擊敗日本選手津田真叶奪冠，也曾參加大阪國際扯鈴賽，累積不少國際賽經驗。今年因練習時間較少，他表示會以平常心應戰，把重點放在「以鈴會友」，享受比賽與交流。談到扯鈴帶給自己的意義，曹子宏特別提到傳承，「我樂見有人比我強。一項運動除了不斷精進技藝，還需要有內涵和思想，才能歷久不衰。」U18女子個人舞台賽則出現一對吸睛的雙胞胎姊妹古承諭、古承儒，兩人目前都是高二學生，從國小二年級開始接觸扯鈴，至今已有10年。起因是妹妹古承儒小時候身體狀況較弱，還有心律方面問題，醫師建議透過適度運動改善體能，因此家人選擇強度較適中的扯鈴。姊姊古承諭原本只是陪妹妹一起練習，沒想到越練越投入，之後進入扯鈴實力堅強的明倫高中；妹妹古承儒則考上中山女高，即使課業壓力較大，仍持續抽空訓練。去年姊妹倆都闖進全國決賽並拿下優等，今年北區預賽則雙雙升級為特優晉級，希望決賽成績能再往前一步。南區預賽方面，高雄市五福國小扯鈴隊表現突出，共有9項晉級下月全國決賽，其中8組獲得特優。特別是在國小社區共融U12組的團體與個人扯鈴賽事中，五福國小多項成績排名第1，部分項目與第2名還拉開明顯差距，展現整體培訓深度。跳繩部分則以屏東仁愛國小與台南蓮潭國民中小學國小部最為搶眼。仁愛國小在團體花式混合組、雙人花式男子組全部取得決賽資格，個人花式女子組更包辦前兩名；蓮潭國小則在個人開叉跳一迴旋男子、女子組，以及個人二迴旋女子組、個人跑步跳一迴旋女子組共4項拿下第1，同樣大批取得全國決賽門票。跳繩項目方面，「微風跳繩菁英隊」李彥均在U12男子組個人開叉跳一迴旋表現最突出，1分鐘完成117次，以特優成績取得全國決賽資格。高速運轉的節奏成為北區預賽另一項視覺焦點，也展現跳繩不只是體能競速，更考驗節奏、協調與穩定性。