日本人氣漫畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》迎來最終回！由漫畫家鈴木祐斗創作的《坂本日常》，自2020年11月開始於《週刊少年Jump》連載，歷經整整6年，終於在今（23）日發售的2026年第52號刊登最終第284話，為殺手坂本太郎的故事畫下句點。作品全球累計發行量已突破1800萬冊，雖然漫畫宣告完結，但動畫第2季已確定2027年1月18日開播。事實上，今年還有《魔女守護者》、《青之箱》、《鏈鋸人》等多部長期連載的人氣漫畫陸續收官。
《坂本日常》連載6年完結！動畫第2季2027年1月18日開播
《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》由鈴木祐斗創作，於2020年11月21日開始連載，故事描述傳說級殺手「坂本太郎」因為愛上便利商店店員葵，決定金盆洗手、結婚生女，並經營一間雜貨店，卻因過去的殺手身分不斷遭到追殺。作品結合日常喜劇與精彩動作場面，尤其充滿速度感的戰鬥分鏡深受讀者喜愛，全球累計發行量突破1800萬冊。歷經6年連載，漫畫迎來最終第284話，預計以全31卷單行本收尾。
雖然漫畫已經完結，但動畫仍持續推出。電視動畫第1季於2025年1月開播，分為上下兩部分，共22集，目前已全數於 Netflix 上架。根據 Netflix 官方公告，第2季將深入殺手培訓機構 JCC，揭開坂本、南雲與神秘人物 X 之間的過去。日本東京電視台也宣布，動畫第2季將於2027年1月18日開播，Netflix 同步推出，讓粉絲即使告別漫畫連載，明年仍能繼續追看坂本太郎的故事。
2026年人氣漫畫接連完結！《魔女守護者》、《青之箱》都收官
除了《坂本日常》，2026年還有多部陪伴讀者數年的長篇漫畫陸續迎來最終回，其中《魔女守護者》連載近六年，更是在11月16日完結，與《坂本日常》僅相隔一週。
📌《WITCH WATCH 魔女守護者》：2026年11月16日完結
由《SKET DANCE 學園救援團》作者篠原健太創作，自2021年2月開始連載，描述見習魔女妮可與鬼族少年乙木守仁共同生活的故事，結合魔法、校園喜劇與戀愛元素。漫畫最終於第270話完結，結束約5年9個月的連載，電視動畫第2季預計2027年播出。
📌《青之箱》：2026年7月13日完結
由三浦糀創作，自2021年4月開始連載，以羽球選手豬股大喜與籃球校隊學姊鹿野千夏為主角，描繪青春戀愛與運動競技交織的校園生活。作品最終於第250話完結，為約5年的連載畫下句點。
📌《鏈鋸人》第二部：2026年3月25日完結
藤本樹創作的《鏈鋸人》，第一部自2018年開始連載，第二部則於2022年7月在《少年Jump+》展開，以三鷹朝與淀治的故事為核心。漫畫於2026年3月推出第232話，宣告第二部完結，目前尚未宣布第三部連載計畫。
📌《擅長逃跑的殿下》：2026年2月16日完結
由《暗殺教室》作者松井優征創作，自2021年1月開始連載，以日本鎌倉時代末期為背景，描述北條時行在家族滅亡後，憑藉逃跑與生存能力重新踏上歷史舞台的故事。漫畫於第238話完結，結束約5年連載，最終單行本第27卷已於10月在日本發售。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》由鈴木祐斗創作，於2020年11月21日開始連載，故事描述傳說級殺手「坂本太郎」因為愛上便利商店店員葵，決定金盆洗手、結婚生女，並經營一間雜貨店，卻因過去的殺手身分不斷遭到追殺。作品結合日常喜劇與精彩動作場面，尤其充滿速度感的戰鬥分鏡深受讀者喜愛，全球累計發行量突破1800萬冊。歷經6年連載，漫畫迎來最終第284話，預計以全31卷單行本收尾。
雖然漫畫已經完結，但動畫仍持續推出。電視動畫第1季於2025年1月開播，分為上下兩部分，共22集，目前已全數於 Netflix 上架。根據 Netflix 官方公告，第2季將深入殺手培訓機構 JCC，揭開坂本、南雲與神秘人物 X 之間的過去。日本東京電視台也宣布，動畫第2季將於2027年1月18日開播，Netflix 同步推出，讓粉絲即使告別漫畫連載，明年仍能繼續追看坂本太郎的故事。
除了《坂本日常》，2026年還有多部陪伴讀者數年的長篇漫畫陸續迎來最終回，其中《魔女守護者》連載近六年，更是在11月16日完結，與《坂本日常》僅相隔一週。
📌《WITCH WATCH 魔女守護者》：2026年11月16日完結
由《SKET DANCE 學園救援團》作者篠原健太創作，自2021年2月開始連載，描述見習魔女妮可與鬼族少年乙木守仁共同生活的故事，結合魔法、校園喜劇與戀愛元素。漫畫最終於第270話完結，結束約5年9個月的連載，電視動畫第2季預計2027年播出。
由三浦糀創作，自2021年4月開始連載，以羽球選手豬股大喜與籃球校隊學姊鹿野千夏為主角，描繪青春戀愛與運動競技交織的校園生活。作品最終於第250話完結，為約5年的連載畫下句點。
藤本樹創作的《鏈鋸人》，第一部自2018年開始連載，第二部則於2022年7月在《少年Jump+》展開，以三鷹朝與淀治的故事為核心。漫畫於2026年3月推出第232話，宣告第二部完結，目前尚未宣布第三部連載計畫。
由《暗殺教室》作者松井優征創作，自2021年1月開始連載，以日本鎌倉時代末期為背景，描述北條時行在家族滅亡後，憑藉逃跑與生存能力重新踏上歷史舞台的故事。漫畫於第238話完結，結束約5年連載，最終單行本第27卷已於10月在日本發售。