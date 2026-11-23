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【唐綺陽星座運勢週報11/23-11/29】本週火星衝刺，社會氛圍熱鬧的同時也容易有衝突，多留意刀火意外。星盤中有星落在28至30度者，感受可能更明顯，情緒起伏相對較大。火星進處女，處女座特別忙碌，凡事容易成為焦點，職場環境與勞工相關議題也更受關注。重要星象：火星衝刺、火星進處女十二星座個別影響獅子：工作別太自我設限，感情試著敞開心扉處女：忙碌之餘留心健康，感情問題需要正視水瓶：工作考驗應變力，感情各退一步好溝通雙魚：工作認清現實迎轉機，感情有利做決定牡羊：工作從善如流化衝突，感情宜主動溝通雙子：意見碰撞帶來火花，感情忙碌中易疏離天蠍：事業頗獲貴人相助，感情需花時間經營魔羯：工作多點感性更順利，感情要展現溫暖金牛：職場上有女性貴人，感情務實缺少浪漫巨蟹：工作適合居中調節，感情隨緣反而順利天秤：與老班底合作順利，感情多從朋友升溫射手：團隊感情好合作順，感情受關注被催促