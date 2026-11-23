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▲左起9m88、舒淇和邱澤出席《女孩》慶功。（圖／NOWNEWS攝影中心）

舒淇首次執導劇情長片《女孩》，便一舉奪下第63屆金馬獎「最佳新導演」殊榮。今（23）日凌晨她現身慶功宴，難掩興奮之情。談及得獎感言與未來規劃，她不僅感性回顧童年創傷與創作初衷，更幽默自爆現在接戲受限，甚至已經收到「阿嬤」角色的邀約，還大讚拿下傑出電影工作者的調光師周佳聖保養得比她還好，看不出來已經53歲。有人問起是否有機會挑戰007龐德女郎，舒淇一臉不可置信，「我們還是有點自知之明的！」相當可愛。舒淇坦言，原本以為上台領獎會激動到哭花臉，但一看到舞台上的90秒倒數計時器，立刻逼自己冷靜加快語速：「我還是有講完！」她形容，演員與導演是截然不同的職業與個性，無法直接比較，但努力交出成績單、獲得一百分的雀躍心情是一樣的。不過，她在台上一度腦袋空白，遺漏了許多想感謝的劇組工作人員，甚至連最關鍵的爸爸媽媽都忘了提。她笑說，父母正是《女孩》的創作靈感來源，更現場爆料家族趣事：「我姪女跟我說『姑姑你知道嗎，上個禮拜阿公又喝醉酒，跟阿嬤打起來，阿嬤還把阿公衣服抓破』。」舒淇直言，本來很想在台上分享這段插曲，雖然兩人依舊打來打去，但正因為有這些真實的生命歷程才催生出這部電影，現在看來其實滿好的。《女孩》以舒淇的成長背景為基底，被問及獲獎是否算是一種自我療癒，她感性表示，在車上時便覺得這是人生中非常夢幻的時刻：「去回溯我小時候，明明是地獄般的環境，但我現在能站在台上、坐在這裡談笑風生。」她以此鼓勵所有曾受過創傷、正在低潮中掙扎的人：「真的要熬過，一切一定會好。」舒淇也澄清，劇本最初雖然寫實，但經過多年推翻與重組，最終成品與她自身經歷僅有約30%的相似度，「《女孩》不代表舒淇，也不代表任何人。」她認為自己最大的優點就是勇敢面對所有未知。談及未來的導演計畫，舒淇表示目前仍以先把劇本寫好為主，且盡量不會「自導自演」。她無奈笑稱，自己現在接演的角色已經很受限制，「不是媽媽就是阿姨，差點要變外婆了！」她更自爆真的有「阿嬤」角色找上門，隨即替現代女性平反：「不是真的老人，現在阿嬤都很潮！我媽有個朋友48歲就當阿嬤了。」她強調心境才是最重要的，並點名大讚53歲的調光師周佳聖：「天啊，他保養得還比我好捏！」至於未來挑選劇本是否會變得更嚴格？舒淇表示完全不會，只要劇本喜歡、沒合作過的團隊，或是覺得「好玩、有得玩」就沒有任何限制。現場媒體起鬨詢問是否有可能挑戰「007龐德女郎」，舒淇立刻面露驚訝笑回：「我？我們還是有點自知之明的。」典禮結束後情緒依然激動的舒淇，在慶功宴上直呼：「現在也想哭！」接著立刻把桌上的白酒拿起來喝，相當可愛。被問到老公馮德倫的反應，她透露對方傳了「Good luck、恭喜」送上祝福。至於未來是否有機會與老公在電影上合作，舒淇則幽默笑說：「還是不要比較好！」