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▲再次奪下影帝，劉冠廷（如圖）被問到是否會漲片酬？他表示：「目前還是沒什麼改變，想的不是漲片酬，而是很感謝台前、幕後的工作人員。」（圖／記者王意馨攝影）

第63屆金馬獎昨（22）日圓滿落幕，劉冠廷以《雙囍》奪下影帝，台下他也被拍到向i-dle成員舒華要簽名，遭網友笑虧：「劉冠廷最大贏家 拿到舒華簽名 又拿到最佳男主角。」慶功記者會上，劉冠廷笑說：「我百口莫辯。」解釋自己是替小姪女要簽名，還包括阮經天、林柏宏、9m88、余香凝等等。劉冠廷昨晚不僅奪下金馬影帝，還被拍到在台下和舒華要簽名，畫面曝光後讓網友笑虧：「劉冠廷最大贏家！拿到舒華簽名，又拿到最佳男主角」、「追星成功，順便拿獎」、「舒華是福星，簽到最佳男主角」、「真的追星，拿到簽名好開心。」對此，劉冠廷受訪時笑說：「我百口莫辯！對，我跟舒華要簽名。」透露因為姪女非常喜歡大家，除了舒華還同時向阮經天、林柏宏、9m88、余香凝等人要簽名。有趣的是，劉冠廷還發現簽名本是姪女的英文筆記本，裡面有很多上課時寫的英文單字，讓他笑說：「好值得喔，這本筆記本。」再次奪下影帝，劉冠廷被問到是否會漲片酬？他表示：「目前還是沒什麼改變，想的不是漲片酬，而是很感謝台前、幕後的工作人員，身為演員可以有一個獎來肯定你，背後肯定有很多人撐著你。」劉冠廷透露在想得獎感言時，第一句就是感謝所有劇組工作人員，感謝導演願意把劇本交到他的手上，直呼：「這是很難的事，謝謝導演。」