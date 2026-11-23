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▲劉冠廷（如圖）拿下人生第三座金馬獎，並首度獲得影帝肯定，但他坦言常常會有質疑自己、覺得自己不夠好的時刻。（圖／NOWNEWS攝影中心）

劉冠廷以電影《雙囍》首度拿下金馬影帝，上台領獎時他哽咽表示「從18歲就讀戲劇系開始，這20年來有過無數懷疑自己與徬徨的時刻」。在慶功宴上，劉冠廷坦承這些年來質疑的聲音不曾停止，去年他一度沒什麼工作，再加上兒子小太陽出生，讓他不禁思考是不是要有穩定一點的工作，甚至曾動念回家鄉賣豆花。劉冠廷拿下人生第三座金馬獎，並首度獲得影帝肯定，但他坦言常常會有質疑自己、覺得自己不夠好的時刻，「一開始得到獎項的時候，會覺得這不是我的功勞，只是我很幸運拿到好的劇本，跟有才華的人一起工作，這種質疑的聲音不會停止。」劉冠廷透露去年有段時間其實沒什麼工作，再加上兒子出生，讓他開始思考是否要有穩定一點的工作，而看到爸媽年紀漸漸大了卻依然在賣豆花，也會想說倒不如傳承、接手家中生意。被問到遇到低潮時，會不會和老婆孫可芳彼此互相打氣？劉冠廷直言：「會啊！真的需要。」他認為，孫可芳也是一位很棒的女演員，卻因為結婚生子中斷演藝事業，劉冠廷心疼說：「對女演員來說，為了重新回到職場，（必須）做很多很多努力，她是真的很努力。」身為另一半，劉冠廷全都看在眼裡；被問到是否會拚第二胎？劉冠廷表示：「先不要。」認為女生懷孕生子必須付出很多心力，這是男生無法體會的，「我太太做出的努力太多了，佩服全天下的媽媽們。」除了劉冠廷拿獎，導演許承傑也獲得最佳導演獎，被問到拿獎後是否比較容易找資金？他回答：「希望！因為今年影視圈整體募資狀況不太好，股市也不好，現在要拍一部片，不僅我們要準備好，資方也要對你有信心，看到票房可以多多投資。」至於下一步計劃？許承傑直言很想和《雙囍》的演員們繼續合作，也希望繼續創作好的故事。