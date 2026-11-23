兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）已正式與紐約大都會隊達成一紙9年總值4.5億美元（約新台幣148.3億元） 的巨約，平均年薪高達5000萬美元（約新台幣16.4億元）。

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美國職棒大聯盟（MLB）自由市場今（23）日投下震撼彈。根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，這份合約不僅雙雙改寫大聯盟史上投手「總額」與「平均年薪」最高紀錄，也讓史庫柏成為繼索托（Juan Soto）、大谷翔平與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）之後，大聯盟史上第4大合約得主。這份天價合約一口氣打破了兩項投手歷史高牆。原投手總額紀錄為道奇日籍強投山本由伸在2023年底簽下的12年3.25億美元，原投手平均年薪紀錄則為薛澤（Max Scherzer）在2021年與大都會簽下的4330萬美元，如今全數由史庫柏改寫。剛在11月20日滿 30 歲的史庫柏，上週在加州與多支追求者會面後做出最終決定。大都會最終擊敗多倫多藍鳥、聖地牙哥教士與老東家洛杉磯道奇，成功搶下今冬自由市場最大咖球星。《ESPN》記者岡薩雷斯（Alden Gonzalez）透露，季中透過交易得到史庫柏的道奇隊其實非常希望能留人，也願意開出長約，但受限於12月1日勞資協議（CBA）到期後即將面臨的「封館」與薪資上限談判變數，道奇在封館前始終未能正式遞出報價，最終只能眼睜睜看著王牌被大都會搶走。史庫柏的頂級身價完全建立在無人能敵的統治力之上。他在2024年與2025年連續兩年勇奪美聯塞揚獎；過去三個賽季他的防禦率（2.42）高居全聯盟先發投手第3、三振數（655次）第2、勝場貢獻值（fWAR 18）更是傲視全聯盟。若將時間拉長至2023年起算，史庫柏在103場先發中繳出防禦率2.47、每局被上壘率0.92、被打擊率2成04與對手攻擊指數0.567，四項核心數據全數排名大聯盟第一。本季史庫柏在季中交易截止日前被底特律老虎隊送往道奇，轉戰洛城後10場先發防禦率僅2.61，季後賽主投11局也僅失3分，整季交出12勝7敗、防禦率2.72的亮眼成績。在名經紀人波拉斯（Scott Boras）的操盤下，史庫柏成功在封館大限前夕兌現最高身價。大都會連兩年坐擁全聯盟前二高的團隊薪資卻無緣季後賽，如今迎來史庫柏與新星麥克連（Nolan McLean）組成雙王牌，同時史庫柏也成為大都會隊史第7位網羅的「多屆塞揚獎得主」。