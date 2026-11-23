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川普力挺黃仁勳回鍋 貝森特：他現在已是外部人士

黃仁勳與中國間諜疑雲 貝森特：這是在轉移焦點

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日捲入與新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）的中國女間諜疑雲。（圖／翻攝自微博）

輝達遭疑為衝高營收違規賣晶片 美財長要求10天內交代

握手成交就能躲避調查？貝森特：數十億交易一定留痕跡

美國總統川普日前公開支持輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳重返公司，但財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（22日）對此態度保留，甚至語帶玄機地表示，黃仁勳如今已是「外部人士」，並強調當務之急應為釐清輝達是否違反美國先進晶片出口管制，以及公司內部是否存在系統性的法遵問題。他也直言，黃仁勳與疑似中國間諜的婚外情爭議，某種程度上只是「轉移焦點」，真正需要追究的是違規交易的責任歸屬。綜合美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等外媒報導，貝森特22日接受CBS政論節目《面對全國》（Face the Nation）專訪時，被主持人布瑞南（Margaret Brennan）問及川普公開支持黃仁勳回任輝達執行長一事。布瑞南指出，貝森特先前曾主張，輝達董事會應從公司外部尋找新執行長，並詢問川普是否充分了解他所提及的國家安全及監管風險。對此，貝森特回應：「黃仁勳現在已經是外部人士了。」當主持人再次提醒，川普希望黃仁勳重返輝達時，貝森特進一步表示，自己先前確實建議董事會從外部尋找執行長人選，而黃仁勳「現在已經在外面了」。不過，當被直接問及是否支持黃仁勳回任時，貝森特並未明確表態，僅強調必須先釐清公司內部的責任歸屬。黃仁勳先前因婚外情爭議辭去輝達執行長職務，目前由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長。黃仁勳先前承認與新加坡Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）發生婚外情，而黃樂遭美國部分官員懷疑具有中國間諜身分，相關指控目前仍未獲得證實。對於黃仁勳的私人關係是否涉及國家安全風險，貝森特認為，外界不應將調查焦點過度集中在婚外情或間諜疑雲上。當主持人詢問，輝達可能違反出口管制的問題，是否與黃仁勳和黃樂的關係屬於不同層面的事件時，貝森特回答：「是的，我認為那是在轉移焦點。」他強調，真正重要的是釐清輝達究竟存在系統性的法遵文化問題，還是只有個別人員的不當行為。貝森特也表示，他推測黃仁勳當時並不知道黃樂遭指控具有中國間諜身分。除了黃仁勳的私人爭議，輝達是否違反美國先進AI晶片出口限制，才是美國政府目前調查的核心。貝森特上週曾公開質疑，輝達內部可能存在「不遵守法規的文化」（culture of noncompliance），甚至懷疑公司是否為了提高營收及獲利，持續推動看似違反出口管制的晶片銷售。他先前接受福斯新聞（Fox News）訪問時，要求輝達在10天內就出口管制遵循情況提出說明。不過，貝森特22日證實，美國政府目前仍未收到輝達的正式答覆。他表示，行政部門已與輝達臨時管理團隊、董事會主要成員及律師取得聯繫，但仍需要公司提供明確答案。貝森特指出，輝達董事會應盡快完成內部調查，確認是否真的存在法遵文化問題，以及相關違規行為究竟發生在哪個層級。他表示：「是在基層？中階管理層？還是一路涉及最高管理階層？」不過，貝森特也強調，所謂「不遵守法規的文化」目前仍只是可能性，尚不能認定輝達確實存在系統性違規。針對外媒報導，輝達過去部分商業交易採取「握手成交」模式，未必留下完整書面合約，外界也關注這是否增加監管機關追查交易的難度。對此，貝森特表示，以輝達這種規模的交易而言，不可能存在完全無法追蹤的口頭協議。他指出，即使交易雙方沒有簽署長達數十頁、甚至上百頁的正式文件，仍然會留下帳單、貨物流向及資金往來等紀錄。貝森特強調，調查人員仍可透過相關資料，重建交易過程並釐清責任。此外，他認為調查也必須確認輝達內部究竟由誰負責出口管制及法遵工作，包括法務部門及法務長辦公室是否善盡監督責任。