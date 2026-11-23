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韓國天團BTS防彈少年團，在結束一連3天的高雄場巡演《ARIRANG》，於昨（22）日完成最終場，就從高雄世運主場館直奔機場搭專機離台，吸引千名ARMY（BTS官方粉絲）到場歡送。但其實，BTS原定在今日中午12點才搭專機離台，不料在演出結束後突然臨時改時間，趕在小港機場宵禁前，就於晚間11點半搭機回韓國，結束了這次5天4夜的台灣行。BTS在昨日9點多結束高雄場的最終巡演後，就直奔小港機場，在晚間11點半時，搭乘專機回到韓國仁川機場。隊長RM戴口罩現身，進到商務中心前還不忘揮手跟趕來送機的粉絲打招呼、J-HOPE也開心的蹦蹦跳跳向粉絲揮手、SUGA則快步走進機場、Jin、智旻也邊走邊跟粉絲揮手、柾國則展現吃貨本性，雖然戴著口罩，但手上還拿著插有竹籤的紙袋邊跟粉絲揮手，似乎想在搭機前再嗑一波台灣美食。但其實，BTS原本是要在今日中午12點搭機離台，不料演出結束後突然改時間。不過就算更改班機時間，粉絲依然透過即時關注班機動態，火速趕到現場歡送成員，並展現極大規律，就算有超過千名粉絲到場，但現場依然非常安靜，也沒有人向前衝，就默默的站在旁邊向成員們打招呼。事實上，這次BTS來台開出許多特例，還罕見現身夜市等地方大嗑美食，演唱會上也安排了「KTV橋段」，讓粉絲們自由點歌，獻唱了多首不常在演唱會唱的歌曲，像是〈Sea〉、〈BOY IN LUV〉等，超多福利讓粉絲們都大呼值回票價。由於智旻大讚粉絲可愛，還表示「應該會再回來」，因此部分粉絲也默默期待之後巡演會再唱回台灣。