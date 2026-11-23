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疑似私密錄音流傳 賴瑞隆競總痛批惡質造假

舉沈伯洋深偽影音案 競總籲勿轉傳不實訊息

高雄市刑大證實接獲報案 檢察官指揮偵辦

2026高雄市長選戰倒數，民進黨候選人賴瑞隆近日遭爆料，疑似有私人對話錄音流出。對此，賴瑞隆競選總部昨（22）晚聲明痛批，相關錄音涉及深偽、變造，試圖影響選舉結果，並指有特定人士協助散播，強調已正式向警方報案，要求檢警嚴查。高雄市刑大也證實已受理報案，全案由高雄地檢署檢察官指揮偵辦。近日網路流傳一段聲稱疑似是賴瑞隆私人對話的錄音，並有YouTube影片聲稱暗網正在販售相關音檔，內容據稱涉及賴瑞隆私下評論高雄市長陳其邁。賴瑞隆競選總部昨表示，「這類深偽、變造音檔散佈，試圖影響選舉結果的情形不斷發生」，選舉已經到了最後階段，仍有這種「惡質、骯髒的行為」，甚至有特定人士協助散播，競總已針對相關內容向警方報案，建請檢警嚴加查辦，並嚴正譴責造假行為。賴瑞隆競總也提及，10月30日調查局新北市調查處才查獲有人在社群平台張貼民進黨台北市長候選人沈伯洋的不實深偽影音，涉嫌以假造聲音散播不實指控，試圖影響選舉。賴瑞隆競總進一步表示，如今社群平台又出現賴瑞隆的疑似偽造錄音，顯示隨著投票日逼近，各種不實訊息可能透過不同形式散播，試圖影響選舉結果，呼籲民眾不要轉傳來源不明的內容，也不容許任何勢力惡意操作、影響民主選風。高雄市刑大則證實，已接獲賴瑞隆團隊報案，全案依規定受理，目前由高雄地檢署檢察官指揮偵辦，將進一步釐清相關音檔來源、真偽及散播情形。