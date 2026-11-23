今年7月底才剛送出3大新秀交易來史庫柏的洛杉磯道奇，在這場爭奪戰中竟然從頭到尾連一份正式報價都沒開。

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他們確實希望他回歸，最終也願意提供長約，但新版勞資協議（CBA）的不確定性，以及未來聯盟經濟模式可能面臨的劇變，阻止了他們在封館前出手。