美國職棒大聯盟（MLB）兩屆塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）今（23）日正式與紐約大都會達成9年4.5億美元（約新台幣148.3億元）的大聯盟投手史上最大約，震撼全聯盟。讓人意外的是，今年7月底才剛送出3大新秀交易來史庫柏的洛杉磯道奇，在這場爭奪戰中竟然從頭到尾連一份正式報價都沒開。《ESPN》記者岡薩雷斯（Alden Gonzalez）隨後也在社群平台發文，揭露道奇高層在關鍵時刻選擇縮手的背後原因，正是因為近期吵得很嚴重的封館。
道奇想留人卻不敢在封館前出手
外界原本預期財大氣粗的道奇會全力與大都會競標留住史庫柏，但《ESPN》記者岡薩雷斯引述消息人士說法指出：「根據消息來源，道奇根本沒有走到向史庫柏開出報價的那一步。他們確實希望他回歸，最終也願意提供長約，但新版勞資協議（CBA）的不確定性，以及未來聯盟經濟模式可能面臨的劇變，阻止了他們在封館前出手。」
隨著現行勞資協議即將於12月1日到期、大聯盟資方醞釀發動封館並強推薪資上限，道奇顯然不願在未來豪華稅與薪資制度尚未明朗前，就先背上一紙平均年薪高達5000萬美元的超級長約；反觀大都會老闆寇恩（Steve Cohen）選擇無視勞資風暴豪邁砸錢，最終順利抱回自由市場頭號大魚。
豪賭換來「半年租約」！道奇送出3新秀仍無緣衛冕
回顧今年7月底交易截止日前，道奇為了補足季後賽輪值戰力、衝擊衛冕，不惜送出頂級外野新秀霍普（Zyhir Hope）以及右投萊恩（River Ryan）、史密斯（Brady Smith）等3大潛力股，從底特律老虎隊換來史庫柏。
儘管史庫柏本季合計26場先發繳出防禦率2.72、飆出186次三振的王牌身手，但道奇最終仍在國聯冠軍賽不敵密爾瓦基釀酒人無緣連霸，這筆重磅交易也形同昂貴的「半年租約」。雖然錯失史庫柏令人惋惜，但美媒分析道奇整體陣容深度依舊傲視全聯盟，仍是下季奪冠大熱門。至於生涯累積925.1局、防禦率 3.02 與1075次三振的史庫柏，則將西進紐約扛起大都會新王牌重任。
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外界原本預期財大氣粗的道奇會全力與大都會競標留住史庫柏，但《ESPN》記者岡薩雷斯引述消息人士說法指出：「根據消息來源，道奇根本沒有走到向史庫柏開出報價的那一步。他們確實希望他回歸，最終也願意提供長約，但新版勞資協議（CBA）的不確定性，以及未來聯盟經濟模式可能面臨的劇變，阻止了他們在封館前出手。」
隨著現行勞資協議即將於12月1日到期、大聯盟資方醞釀發動封館並強推薪資上限，道奇顯然不願在未來豪華稅與薪資制度尚未明朗前，就先背上一紙平均年薪高達5000萬美元的超級長約；反觀大都會老闆寇恩（Steve Cohen）選擇無視勞資風暴豪邁砸錢，最終順利抱回自由市場頭號大魚。
豪賭換來「半年租約」！道奇送出3新秀仍無緣衛冕
回顧今年7月底交易截止日前，道奇為了補足季後賽輪值戰力、衝擊衛冕，不惜送出頂級外野新秀霍普（Zyhir Hope）以及右投萊恩（River Ryan）、史密斯（Brady Smith）等3大潛力股，從底特律老虎隊換來史庫柏。
儘管史庫柏本季合計26場先發繳出防禦率2.72、飆出186次三振的王牌身手，但道奇最終仍在國聯冠軍賽不敵密爾瓦基釀酒人無緣連霸，這筆重磅交易也形同昂貴的「半年租約」。雖然錯失史庫柏令人惋惜，但美媒分析道奇整體陣容深度依舊傲視全聯盟，仍是下季奪冠大熱門。至於生涯累積925.1局、防禦率 3.02 與1075次三振的史庫柏，則將西進紐約扛起大都會新王牌重任。