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印尼糖果工廠深夜惡火 搜救人員運出24個遺體袋

65名員工受影響 29人失蹤、8人下落不明

遺體燒毀難辨身分 警方採集家屬DNA比對

廠房仍有倒塌風險 起火原因待調查

印尼爪哇島一間糖果工廠週六（21日）晚間發生嚴重火警，猛烈火勢吞噬廠房，造成多人傷亡及失蹤。搜救人員週日（22日）陸續從火場運出24個遺體袋，但由於部分遺體嚴重燒毀，警方表示，目前仍無法確認確切死亡人數。目前仍有29人失蹤、另有8人下落尚待確認。由於建築物部分結構仍有倒塌風險，搜救行動一度中斷，預計週一（23日）上午恢復。根據《路透社》報導，這起火警發生於印尼萬丹省（Banten）西冷縣（Serang）芝坎德（Cikande）地區的PT Fonusa Agung Mulia糖果工廠，21日晚間廠房突然起火，火勢迅速蔓延，造成嚴重災情。事發工廠隸屬印尼食品企業United Family Food，該公司成立於1981年，主要生產糖果及其他消費食品。消防人員22日持續撲滅廠區殘餘火點，警方則陸續從燒毀的建築物內運出24個遺體袋。不過，警方強調，遺體袋數量並不等於實際罹難人數，因為部分遺體袋可能裝有不只一名死者的遺骸，因此目前尚無法確認確切死亡人數。印尼Metro TV播出的畫面顯示，大批家屬聚集在工廠外焦急等待消息，部分民眾情緒崩潰、當場痛哭，盼望失聯親人能夠平安獲救。工廠執行長維賈亞（Steven Erwin Wijaya）在記者會上表示，21日事發當班約有300人在廠內工作。工廠隨後發布聲明指出，目前掌握有65名員工涉及這起事故，其中24人已平安返家，4人正在接受醫療照護，另有29人仍然失蹤，還有8人的所在位置尚未獲得確認。由於失聯人數眾多，搜救人員持續在火場搜尋可能受困的員工，但高溫及受損建築結構增加了搜救難度。萬丹省警察首長庫尼亞萬（Hendra Kurniawan）向Metro TV表示，搜救行動在夜間暫停後，預計23日上午重新展開。除了搜救工作，確認罹難者身分也是當局目前面臨的重大挑戰。印尼警方災難罹難者身分鑑定官員希達雅蒂（Wahyu Hidayati）表示，由於火勢極為猛烈，尋獲的遺體已無法透過外觀辨識身分，必須依靠科學鑑識確認。警方已開始向失聯員工家屬採集DNA檢體，並蒐集失蹤者的個人物品，希望透過比對確認死者身分。不過，相關鑑定程序可能需要2至3週才能完成，意味著部分家屬恐怕還需要等待一段時間，才能得知親人的確切情況。印尼當局指出，火災發生原因目前仍在調查中，尚未確認起火點及是否涉及工廠設備或其他安全問題。由於廠房遭大火嚴重破壞，部分建築結構仍有倒塌風險，消防與搜救人員必須在確保安全的情況下進入現場。根據United Family Food官方網站資料，該公司在印尼各地生產消費食品，員工總數約5000人，除了印尼總部外，還設有4個海外辦事處，產品服務超過2.5億人口的市場。目前印尼警方仍持續釐清火災造成的實際傷亡人數及起火原因，隨著23日搜救行動恢復，預料將有更多災情資訊陸續公布。