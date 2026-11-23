我是廣告 請繼續往下閱讀

大都會2027賽季預測先發輪值 投手 2026賽季焦點表現／定位分析 1號先發 史庫柏（Tarik Skubal） 9年4.5億美元加盟，2026年防禦率2.72、186K，空降頭號王牌 2號先發 麥克林（Nolan McLean） 2026菜鳥年出賽31場防禦率3.16，具備頂級二號甚至王牌潛力 3號先發 史考特（Christian Scott） 2026賽季防禦率低於4.00，年輕輪值核心成員 4號先發 索頓（Zac Thornton） 2026賽季防禦率低於4.00，春訓將與史考特搶佔中段輪值 5號先發／牛棚備案 馬奈亞（Sean Manaea） / 湯格（Jonah Tong） 馬奈亞2026防禦率4.78，若球隊再補先發恐轉任全職牛棚

紐約大都會在2026年MLB自由市場拋下最大震撼彈，於12月初封館可能正式生效前搶先出擊，擊敗聖地牙哥教士、多倫多藍鳥與洛杉磯道奇等強敵，以一紙9年4.5億美元（約新台幣148.3億元）的史上最大投手合約簽下兩屆賽揚獎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。這份合約足足比山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）當年的紀錄高出1.25億美元。隨著史庫柏空降紐約，與索托（Juan Soto）、林多（Francisco Lindor）組成宇宙艦隊後，大都會2027賽季的先發輪值版圖也正式浮現。大都會過去幾年先發輪值始終缺乏一名「真正的王牌」，如今30歲的史庫柏加盟後將毫無懸念扛下開幕戰先發重任。更讓紐約球迷期待的，是他將在新賽季與大都會自家培養的超級新星麥克林（Nolan McLean）組成的左右護法。麥克林在2026年菜鳥球季表現極為亮眼，單季出賽31場繳出防禦率3.16的優異成績，展現出具備王牌接班人的潛力。美媒《The Sporting News》分析，若麥克林能持續兌現天賦，他與史庫柏將在未來幾年成為大聯盟最具威懾力的先發雙人組。在史庫柏與麥克林身後，大都會2027賽季的輪值名單普遍都相當年輕，包括史考特（Christian Scott）、索頓（Zac Thornton）以及華裔新星湯格（Jonah Tong）都將在明年春訓競爭先發席次。其中史考特與索頓在2026賽季合計出賽38場，兩人防禦率皆壓在4.00以下，展現出不錯的壓制力。相較之下，2024年簽下五年長約的老將馬奈亞（Sean Manaea）處境則略顯尷尬。他自加盟以來表現起伏不定，2026年出賽33場防禦率高達4.78。在年輕投手群崛起與史庫柏加入後，馬奈亞新賽季極可能被迫讓出先發位置，轉往牛棚擔任長中繼角色。雖然搶下史庫柏讓大都會先發戰力瞬間升級，但美媒《Heavy Sports》也點出這套年輕輪值仍缺乏經驗，在3至5號先發位置上依舊需要更穩定的資深戰力壓陣。展望休賽期後續操作，大都會在鎖定王牌後仍有兩條明確的路可以走。其一是在自由市場再簽下一名中段輪值先發增強深度，將馬奈亞或湯格移往牛棚；其二則是利用陣中充沛的年輕投手資源作為交易籌碼，換取具備即戰力的野手補強打線。無論採取哪種策略，史庫柏的到來幾乎可以宣告大都會有望重返季後賽的行列。