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選戰倒數5天，民眾黨創黨主席柯文哲21日和台北市長蔣萬安同台，但昨日隨即脫口說「藍白合觀念錯了」，更提到普發現金一事，藍綠嘴臉齷齪，綠要選縣市長立委怕傷選情不投票，國民黨騙選票掏空國家。不過柯文哲今（23）日接受專訪時則說，藍白合是指2026地方選舉，更說為何新竹縣黃國昌會這麼抓狂，也許他被騙，黃國昌的個性就是法匠，說到做到。柯文哲今接受《千秋萬事》專訪，被問到藍白合一事，稱如果完全相同就一個政黨。他說昨天看網路新聞，對民進黨快受不了，每天搞一些有的沒有，把你意思完全扭曲，所以他們會重用沈伯洋這種認知作戰，黃國昌跟國民黨簽的藍白合是指2026全國地方選舉，地方選舉有一套制度，並沒有包括立法院每一個議案跟國民黨一樣、合作，藍白合是指2026地方選舉。所以為何新竹縣黃國昌這麼抓狂，也許他被騙，好啦這另外一回事，「我們不要讓新竹縣外溢」。柯文哲說，他已經慢慢搞清楚黃國昌個性，他那個人就是法匠「說到做到」。這跟立法院每個議案都要一樣，這哪有這樣規定，民進黨就似是而非，反正講穿了就是認知作戰，這是他最氣的地方。