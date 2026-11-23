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莊競程9月選情未見起色 小笠原：沈伯洋帶來一股助力

洋流外溢新北、基隆、台中 新竹市民也關注沈蔣對決

九合一選舉進入倒數5天，日本政治學者小笠原欣幸透露，他昨（22）日前往民進黨新竹市長候選人莊競程的造勢活動，並觀察指出，莊競程原先在選戰中遲遲未能提升聲勢，但隨著同黨台北市長候選人沈伯洋掀起的「洋流」效應向外擴散，新竹市也開始感受到這股熱潮。尤其沈伯洋二度前往新竹助選，現身造勢會場時引發熱烈歡呼，讓小笠原欣幸印象深刻。小笠原欣幸昨在發文表示，45歲的莊競程原任陽明交通大學生物醫學研究所助理教授，之後轉戰政壇，曾在台中市擔任一屆立法委員。今年民進黨新竹市長人選一度難產，最後由莊競程披掛上陣。小笠原欣幸指出，新竹市選情原先被認為現任市長高虹安較具優勢，莊競程則結合民進黨市議員選戰爭取支持，但直到9月，競選聲勢仍未見明顯提升。不過，他觀察到，隨著沈伯洋帶動的「洋流」效應擴散，莊競程也迎來一股助力。小笠原欣幸表示，沈伯洋的「洋流」外溢效應已經擴及新北市、基隆市及台中市，新竹市同樣能感受到這股影響。與新竹市民交談時發現，有些人即使對新竹市長選舉沒有太大興趣，卻十分關注台北市沈伯洋與蔣萬安的選戰。此外，新竹市區也出現許多莊競程與沈伯洋並列的競選看板。他認為，沈伯洋繼10月25日後，昨二度前往新竹市，參加莊競程陣營舉辦的大型造勢活動，登場時現場氣氛明顯升溫，讓他感受到沈伯洋在新竹市同樣具有相當高的人氣。