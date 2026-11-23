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好市多黑色購物節今開跑！首日破200人排隊 三星電視登搶購冠軍

▲好市多年度黑色購物節今年擴大舉辦，首日一早就吸引大批會員排隊，三星電視尤其受到關注，短短10分鐘至少有10人填寫訂購單。（圖／記者周淑萍攝）

好市多黑色購物節今（23）日開跑，今年擴大舉辦首度延長為14天，《NOWNEWS》記者現場直擊發現，黑五首日一早就吸引大批黑鑽會員排隊，上午7點30分開放進場後，首批會員直奔家電區，其中三星電視成為搶購最熱門商品，不到10分鐘至少已有10張訂購單完成填寫。好市多一年一度的黑色購物節今（23）日正式登場，今年活動首度延長至14天，吸引不少會員一早到場卡位。《NOWNEWS》記者直擊，上午7時30分開放黑鑽會員入場前，門口已聚集超過200人排隊，業者開始放行後，記者排在隊伍中約7分鐘便進入賣場。許多人早已鎖定目標商品，沒有花太多時間逛賣場，而是直接前往指定區域下單，尤其許多人直奔家電區。其中，三星電視特別受到青睞，短短10分鐘內就有至少10名消費者填寫訂購單，成為黑色購物節首日的搶購焦點。今年好市多黑色購物節規模擴大，活動從11月23日一路舉辦至12月6日，連續14天推出超過700項精選優惠商品，整體優惠金額更突破120萬元。為了讓會員掌握每天不同的折扣內容，好市多也安排每日更新優惠資訊，活動期間每天下午4點，會透過官方IG公布隔日優惠。