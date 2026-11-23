我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國天團BTS防彈少年團睽違8年再度來台開唱，一連3天於高雄世運主場館舉辦巡演《ARIRANG》，並於昨（22）日完成最終場後搭專機返回韓國。不過這次除了演唱會引人注目外，場外花絮也引起全球粉絲關注，BTS罕見現身夜市等地，被大批粉絲捕捉，但粉絲們都沒有靠近成員，而是進行「海龜式追星」，只站遠遠的關注，就連成員也大讚台灣粉絲非常守秩序，直呼太感動，V還甜讚：「你們真的好不一樣。」BTS這次來台，罕見出現在夜市等公共場合，被大批粉絲捕捉，不過這次粉絲們採取「海龜式追星」，就算在外面捕捉到成員，也絕對保持距離、不靠近且不即時暴露行蹤等，讓BTS可以自在放鬆的在高雄遊玩，甚至還有人用P圖方式幫他們線上旅遊。而這項策略不只紅遍全球，就連BTS都被感動，V還直接在演唱會上用中文大讚台灣粉絲，「你們真的好不一樣，我真的可以說太讚了。」除此之外，成員們在直播時，V表示自己在空閒時間跟父母去打高爾夫，碰到一名小朋友粉絲。這名小粉絲雖然拿著高爾夫球想讓V簽名，但為了不打擾到他，還是默默往後退，只用眼神傳遞自己的粉絲心，不過很幸運的被V捕捉，請翻譯詢問後，幫小粉絲簽了名，「就算認出來，也只是遠遠看著。」成員們也分享自己經驗，J-Hope大讚：「我們在高雄真的玩得很開心。」這次策略的大成功，也直接紅遍全球，不少海外粉絲都羨慕台灣粉絲可以在大街捕捉BTS，「真的好羨慕台灣的粉絲，可以跟BTS這樣近距離的面對面」、「這是台灣粉絲應得的，素質真的很高。」台灣粉絲們也驕傲表示：「我們是亞巡第一站當模範」、「這就是台灣粉絲的素質。」並希望其他國家粉絲也可以效仿，讓偶像都能有更多自由空間。