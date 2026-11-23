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絕食第4天凌晨身體不適 心跳一度只剩49

助理涉散布不實影像遭偵辦 徐欣瑩質疑「司法介選」

鄭麗文前一晚再到場 哽咽喊話「沒有保護好孩子」

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩因不滿競選團隊李姓助理遭檢調搜索、約談，質疑司法介入選舉，自20日晚間起在新竹地檢署外展開絕食抗議，至今（23）日進入第4天。未料她在凌晨傳出身體不適，競選團隊表示，徐欣瑩脈搏過弱、心跳一度降至每分鐘49下，經醫療人員評估後已緊急送醫治療與觀察。徐欣瑩團隊於今凌晨1時5分發文表示，「欣瑩委員脈搏過弱，心跳一度降至49，經醫療人員評估，已緊急送醫。」另據支持者粉專透露，徐欣瑩昨晚開始陸續出現頭暈、虛弱、流鼻水等症狀，加上持續未進食，陪同靜坐人員發現她脈搏偏弱後，先請民間救護車到場協助量測血壓、心跳等數值，之後因心率過低而送醫。團隊表示，目前已由醫師進一步評估健康狀況。事件起因於民進黨竹北市長候選人曾聖凱遭網路散布不實不雅影像，檢警循線追查後，鎖定徐欣瑩競選團隊一名李姓助理涉案。檢警隨後於20日對該助理拘提、偵訊，原先諭知10萬元交保，但因無人具保，之後改為限制住居、限制出境及出海。徐欣瑩質疑，檢警選在投票前大動作搜索、偵辦競選團隊，恐影響選情，因此自20日晚間起在新竹地檢署外展開絕食抗議，並要求檢調同樣追查不雅影像源頭、偵查資訊是否外洩，以及網路流傳「助理坦承犯罪」等說法的來源。徐欣瑩絕食期間，國民黨主席鄭麗文曾前往聲援，她並於昨晚間近9時再度到場。她痛批，這場選舉已不只是政黨競爭，而是在對抗「國家機器與司法檢調」，並質疑徐欣瑩在選前衝刺階段，競選電腦遭查扣、團隊助理遭偵辦，已讓選戰資訊與運作受到影響。談到李姓助理時，鄭麗文一度哽咽表示：「希望小編的家人父母可以原諒國民黨，沒有保護好你的孩子。」她也批評相關情況讓年輕人對投入政治卻步，並呼籲支持者不要因壓力退縮。