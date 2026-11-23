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根據多家美媒披露，兩屆塞揚獎得主、自由市場頭號王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）已同意以創投手紀錄的9年4.5億美元（約合新台幣146億元）天價合約加盟紐約大都會，針對這筆重磅簽約，《The Athletic》知名棒球專欄作家勞（Keith Law）撰文深度剖析指出，雖然史庫柏這份合約到了中後段幾乎註定會成為大都會的沉重負擔，但只要保持健康，短期內他單槍匹馬就能幫去年僅拿74勝的大都會「多贏7到8場比賽」並重返世界大賽競爭行列；至於季中曾豪賭交易來史庫柏卻最終放手的洛杉磯道奇，勞則直言：「道奇當初在交易截止日不需要他，現在也一樣不需要！」史庫柏加盟大都會一場都還沒投，就已經寫下里程碑，他平均年薪高達5000萬美元，也是隊史第9位「生涯曾拿過兩座以上塞揚獎」的傳奇投手——高居全聯盟之冠，比其他任何球隊都多出至少2人。’大都會在2026年賽季僅打出74勝88負的慘澹戰績（畢達哥拉斯勝率推算為78勝84負），先發輪值崩盤更是最大元兇——去年陣中包括佩拉塔（Freddy Peralta）、彼得森（David Peterson）、馬奈亞（Sean Manaea）與千賀滉大等人合計先發47場，但以bWAR計算竟全部低於替補水準（Replacement Level）。勞在文中分析，史庫柏過去三個賽季每季都能穩定貢獻4.6以上的WAR值，2024年更繳出6.7WAR、包辦美聯三振與防禦率雙冠王的統治級表現。只要史庫柏保持健康，他絕對是名副其實的「年薪5000萬美元級王牌」，直接取代去年表現低迷的先發人選後，預測新球季能為大都會帶來7到8場的額外勝場提升。搭配傷癒回歸且預期反彈的林多（Francisco Lindor）、比薛特（Bo Bichette，去年僅0.7 bWAR）、捕手阿瓦雷茲（Francisco Alvarez），以及麥克林（Nolan McLean）、史考特（Christian Scott）、索恩頓（Zac Thornton）與唐（Jonah Tong）組成的年輕輪值，大都會帳面上已擁有自2022年以來最強悍的開幕戰先發陣容，未來兩到三年完全具備衝擊世界大賽的實力。不過勞也一針見血點出這筆9年長約的巨大隱憂：史庫柏自大學時期至今已動過三次手肘手術（包含一次完整的Tommy John韌帶置換手術），且大聯盟生涯僅有兩季達到規定投球局數門檻。勞預測，大都會在合約前三年能享受他帶來的十月季後賽門票收益與爭冠紅利，但等到史庫柏年滿35、36歲（合約過半）時，傷病與衰退極可能讓他無法投出符合身價的表現，這筆合約最終很難帶來正面的投資報酬率。另一方面，回顧今年交易截止日前，道奇為了衝擊三連霸曾一口氣送出外野大物霍普（Zyhir Hope）、右投萊恩（River Ryan）與史密斯（Brady Smith）三名頂級新秀向老虎換來史庫柏；史庫柏披上道奇戰袍後例行賽先發10場拿下5勝2負、防禦率2.61、WHIP1.05，季後賽2場先發也繳出1勝1負、防禦率2.45的王牌身手，卻在休賽期眼睜睜看著他轉戰大都會。對此，勞直言道奇其實「當初在交易截止日不需要史庫柏，現在也一樣不需要他」。攤開道奇明年的開幕戰先發輪值，除了山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、羅布萊斯基（Justin Wrobleski）、佐佐木朗希與希恩（Emmet Sheehan）之外，還有大谷翔平與格拉斯諾（Tyler Glasnow）的投球貢獻，下半季更有薩蘇埃塔（Christian Zazueta）與魯特（Zach Root）等農場新血隨時待命。勞認為，道奇現有的投手群深度已綽綽有餘，除非透過交易尋求特定升級，否則完全沒必要在自由市場上跟進開出天價長約搶人。