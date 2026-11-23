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全球97%高階晶片在台灣製造 貝森特示警戰略脆弱性

▲台積電在亞利桑那州興建大型晶圓廠。（圖／美聯社／達志影像）

川普揚言海外蓋資料中心課重稅 美企恐受衝擊

美企海外布局恐受限 貝森特籲AI業者重建民眾信任

美國總統川普日前揚言，將對赴海外興建資料中心的美國企業祭出「鉅額稅負」，試圖防止關鍵人工智慧（AI）技術外流。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（22日）表示，雖然尚未與川普討論具體政策，但理解總統對技術外移的擔憂。他更點名台灣，指出美國過去曾是全球晶片產業領導者，如今卻有高達97%的高階晶片在台灣製造，形成「戰略脆弱性」。綜合《路透社》及美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，貝森特22日接受CBS政論節目《面對全國》（Face the Nation）專訪時，被問及川普日前宣布限制美國企業赴海外興建資料中心的政策，以及相關措施是否可能阻礙美國AI產業發展。貝森特坦言，自己雖然出席川普的記者會，但會後尚未有機會與總統討論，因此不清楚政策將如何具體執行。不過，他認為川普最擔心的是，美國再次將重要科技產業及技術能力大規模轉移至海外。貝森特指出，美國過去曾是全球晶片產業領導者，但如今全球97%的高階晶片都在台灣製造，這樣的產業集中情況已形成「戰略脆弱性」（strategic vulnerability）。他表示，川普政府正積極推動晶片製造回流美國，包括台積電在亞利桑那州興建大型晶圓廠，希望在本屆政府任期結束前，讓相當規模的半導體製造產能回到美國。貝森特認為，川普如今擔憂資料中心產業也可能出現類似情況，因此希望確保美國在AI基礎建設領域維持領導地位。川普20日結束亞洲訪問後，在白宮舉行記者會時宣布，美國將對赴海外興建資料中心的本國企業採取懲罰措施。川普表示：「我們不會允許我們的企業在美國境外興建資料中心。」並揚言對相關企業課徵「鉅額稅負」（tremendous tax）。川普聲稱，這項政策旨在協助美國AI產業與中國競爭，避免重要運算基礎設施持續向海外轉移。資料中心是AI產業發展的重要基礎設施，提供訓練及運行大型AI模型所需的運算能力。目前包括Equinix、Digital Realty等美國大型資料中心業者，都在海外興建及營運相關設施。不過，若美國政府限制企業赴海外設廠，可能增加AI產業全球布局的難度。由於資料中心通常需要設在接近使用者的地區，以降低資料傳輸延遲及成本，部分業界人士擔憂，若美國企業無法在主要海外市場附近建立運算設施，反而可能讓中國競爭對手取得優勢。對於限制海外資料中心可能削弱美國企業競爭力的疑慮，貝森特認為，AI運算資源具有跨境使用的彈性，企業及使用者不一定需要依賴設在當地的資料中心。他指出，目前東南亞已有許多資料中心，全球各地的企業也能透過遠端方式使用美國的運算資源，因此資料中心的實際所在地未必是決定競爭力的唯一因素。貝森特進一步表示，美國AI產業目前面臨的另一項重大問題，是未能充分向民眾說明資料中心建設的重要性。近年美國各地興建資料中心的計畫，因龐大用電需求、電價上漲及對當地社區的影響，引發居民反對。貝森特批評，AI產業過去在向美國民眾解釋自身需求方面做得相當糟糕，業者必須主動與資料中心所在地的社區對話，重新建立公眾信任。他認為，只有取得民眾支持，美國才能進一步擴大國內資料中心建設。另一方面，美國政府也持續加強防堵中國透過第三國取得先進AI晶片。美國商務部日前宣布，進一步限制向部分東南亞國家出口高階AI晶片，試圖堵住中國企業透過第三國規避出口管制的漏洞。目前美國已禁止最先進AI晶片直接出口中國，但部分中國企業仍可透過租用海外資料中心的運算能力，間接使用受到限制的美國技術。