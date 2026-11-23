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美國職棒大聯盟底特律老虎在休賽期持續強化投手陣容，根據《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）於美東時間22日（台灣時間23日）披露，老虎以1年230萬美元（約合新台幣7400萬元）的合約，正式簽下日前遭到紐約洋基不續約的前美聯新人王右投希爾（Luis Gil）。隨著這位曾單季奪下15勝的火球男正式入隊，老虎陣中兩名備受矚目的台灣旅美內野好手「台灣怪力男」李灝宇與內野手鄭宗哲，也迎來了擁有世界大賽經驗的強力新隊友。現年28歲、出身多明尼加的希爾，早在2021年便於洋基完成大聯盟初登板，並在2024年迎來生涯大爆發——該季他一舉豪取15勝，不僅幫助條紋軍團睽違15年重返世界大賽舞台，更榮膺該年度美聯新人王（AL Rookie of the Year），一度被視為洋基未來輪值支柱。然而好景不常，希爾在過去兩個賽季接連遭到傷病無情摧殘，2025年因闊背肌傷勢缺陣、2026年又受困於右肩傷勢長期脫離戰線，近兩年合計僅在大聯盟出賽20場，表現大幅滑落，最終在美東時間20日遭到洋基忍痛割愛、成為自由球員。對老虎而言，以1年230萬美元網羅希爾無疑是一張極具性價比的「低風險、高報酬」樂透彩券。若希爾能在底特律順利恢復健康、找回2024年新人王賽季的球威，將能瞬間為老虎先發輪值注入頂級戰力；即便傷勢復原不如預期，230萬美元的短約也完全不會造成球團薪資負擔。今年在美聯中區以第3名作收的老虎球團，自休賽期開跑以來便展現重返季後賽的強烈企圖心，除了正式送走季中已交易離隊的王牌左投史庫柏（Tarik Skubal，日前以9年4.5億美元加盟大都會）時代正式翻篇外，老虎也積極重整投手群，不僅執行球團選擇權留住前廣島鯉魚洋投安德森（Drew Anderson）、以一年約網羅終結者人選帕岡（Emilio Pagan），更與二年級右投梅爾頓（Troy Melton）簽下6年長約綁定未來核心。目前老虎體系內聚集了李灝宇與鄭宗哲兩位台灣內野新星，兩人明年春訓都將全力爭取開季大聯盟名單席次。