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選戰倒數5天，民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日接受專訪時，被問到和台北市長蔣萬安同台一事，直呼人家來他躲起來不是越描越黑嗎？更反問真的要給民進黨台北市長候選人沈伯洋當台北市長嗎？「搞清楚，頭殼（頭腦）壞掉，沈伯洋那個樣子，天啊」，說完還扶額苦笑。柯文哲今接受廣播節目《千秋萬事》專訪，被問到黃金週和台北市長蔣萬安同台，詢問活動前有傳聞不見得會同台？柯則說，同台很正常，這是民眾黨的場子，人家要來跟你捧場，做主人說不要來？不會這樣講。柯文哲表示，他也算半個主人，人家來，他躲起來不是越描越黑嗎，所以說順其自然，今天一個場子辦全國造勢大會，民眾黨主席黃國昌當初選這個地點，要號召支持者「我們是從台北市政府起家，當年遇到多少困難不可能，但幹出一番事業，所以選這個地點」，更笑虧黃國昌也是會搞這個廢話包裝。地點選了這，蔣萬安是地主，「他說要來我們不讓人家來，這不是很奇怪嗎？」柯文哲強調，人家要來，總是應對進退禮貌要有，人家講客氣他也是客氣，另外點從理性務實科學，真的要給沈伯洋當台北市長嗎？「搞清楚，頭殼壞掉（，不是啊，沈伯洋那個樣子，天啊），柯文哲邊說邊扶額苦笑。柯文哲更說，幕僚也常開玩笑，說沈伯洋政見只有順起來、縫起來、還有關起來，政見只有3條，順起來聽不懂，縫起來沈自己也不敢多談，談了就很奇怪，市民大道下面要幹什麼，那是交通為主，空間要怎麼使用，市民大道比較窄，中間比較多設計，常常是這樣，你想得到人家早想到，為何當時沒做，你認為人家很笨還是很懶惰？柯文哲更舉內湖交通為例，有辦法早就做了，講得這麼容易別人早就做了，更何況曾經有8年是吃苦耐勞的柯文哲做，有辦法做早就做了，哪輪得到你。