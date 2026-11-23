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史上僅7張「物超所值」長約：薛澤、山本由伸成最佳典範

真正能被歸類為「大獲成功」的僅有7張，包括山本由伸（12年3.25億美元）、柯爾（Gerrit Cole，9年3.24億美元）、克蕭（Clayton Kershaw，7年2.15億美元）、薛澤（Max Scherzer，7年2.1億美元）、韋蘭德（Justin Verlander，7年1.8億美元）、漢默斯（Cole Hamels，7年1.73億美元）以及沙巴西亞（CC Sabathia，7年1.61億美元）。

4張合約好壞參半：傷病與後期衰退成常態

在成功與失敗之間，還有4張合約屬於「表現平平、未達預期」，分別是響尾蛇的葛蘭基（Zack Greinke，6年2.065億美元）、水手的赫南德茲（Felix Hernandez，7年1.75億美元）、國民首份長約時期的史特拉斯堡（Stephen Strasburg，7年1.75億美元）以及洋基的羅冬（Carlos Rodon，6年1.62億美元）。

5大「慘賠失敗」案例引以為戒

國民2020年續約史特拉斯堡（7年2.45億美元），他在簽約後僅先發8場、紅襪普萊斯（David Price，7年2.17億美元）、響尾蛇伯恩斯（Corbin Burnes，6年2.1億美元），他的前兩年全因TJ手術報銷、遊騎兵德葛隆（Jacob deGrom，5年1.85億美元）以及費城人諾拉（Aaron Nola，7年1.72億美元）

紐約大都會老闆寇恩（Steve Cohen）自2020年入主球隊以來，團隊薪資始終與洛杉磯道奇並駕齊驅，但兩隊戰績卻呈現天壤之別。道奇不僅在2024、2025年完成二連霸，2026年更豪取百勝；反觀大都會在2024年闖進國聯冠軍賽後，連續兩年無緣季後賽。為了扭轉頹勢，大都會在自由市場砸下破紀錄的合約簽下庫柏（Tarik Skubal）。不過這份合約將一路走到他38歲賽季，考量到投手的高傷病風險，美媒《The Sporting News》特別回顧大聯盟史上前20張總值達1.6億美元以上的投手長約，檢視這場史詩級豪賭的勝算究竟有多大，其中竟然只有不到一半的合約算得上超值。根據統計，史庫柏的合約是MLB史上第21張總值至少1.6億美元、且年限都在5年以上的投手合約。在先前已經完成或進入穩定期的16張合約中，其中最完美的範例當屬國民時期的薛澤，他在合約期間兩度奪得賽揚獎並率隊拿下世界大賽冠軍；而道奇簽下的山本由伸雖然合約才走完前三年，但平均年薪僅2500萬美元，且已兩度進入賽揚獎前五名並助隊奪下兩冠，因此《The Sporting News》認為他的合約幾乎可以給出超值的評價。這些投手多半在合約前幾年仍具備王牌身手，但無一例外都在合約後半段因傷勢或球威下滑而大幅衰退，最終讓《The Sporting News》難以給出滿分評價。最特別的是史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在2017年生效的7年1.75億美元合約，他前3年表現稱職並在2019年率隊奪冠後選擇跳脫重簽，單就奪冠貢獻難稱上失敗，但他下一份續約的合約卻讓國民虧翻。最讓大都會球迷擔憂的，則是史上5張被列為「徹底失敗」的天價投手合約，包括，他近兩季防禦率高達5.14。至於弗里德（Max Fried）、史奈爾（Blake Snell）、席斯（Dylan Cease）與克羅謝（Garrett Crochet）等4張2025至2026年才生效的合約，目前仍處於觀察期。整體而言，歷史數據給了大都會一項好壞參半的訊號，投手天價長約雖然地雷不少，但真正徹底血本無歸的比例不到三分之一；只要30歲的史庫柏能維持健康並在前幾年助紐約捧回金盃，這筆豪賭便算成功。