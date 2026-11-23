我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（23）日開盤走勢震盪，開盤指數為35,899.48點，較前一交易日收盤36,033.29點下跌133.81點，跌幅約0.37%；沒想到開盤先跌後急拉，早盤一度下探35,600點，盤中跌幅擴大至近2%，不過開盤約6分鐘後指數由黑翻紅，漲逾400點，權值股也出現反彈，台積電（2330）開盤下跌10元來到1990元，隨後翻紅漲35元至2045元，聯電（2303）攻上漲停，成為盤面焦點，國安基金似乎進場護盤。前一交易日台股重挫2,393.60點，收在36,033.29點，跌幅達6.23%。國安基金已於11月21日對外表示進場護盤，並將視市場情況採取必要措施。今日台股在國際股市震盪及前一交易日重挫後開盤，市場關注護盤機制能否穩定投資信心。此外，金管會新一波穩定股市措施自11月23日起實施，包括平盤以下不得放空等措施。今日是相關措施上路後首個交易日，盤中指數劇烈震盪，也讓市場更加關注政策實施後的交易變化。