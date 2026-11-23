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好市多黑五首日湧千人！黑鑽會員7點半搶進場

▲好市多黑五首日，65歲楊小姐清晨6時30分就到內湖店排隊搶頭香，鎖定大電視、化妝品，購物預算無上限，直言不受股市波動影響。（圖／記者周淑萍攝）

三星大電視最搶手！會員做足功課進場直接填單

▲好市多黑五不只大家電搶手，尿布等民生用品也是會員採買重點，不少民眾趁著優惠，一次補齊家中日常必需品。（圖／記者周淑萍攝）

洗衣精搬到只剩棧板，會員一口氣扛走兩箱

▲好市多黑五首日民生用品同樣熱銷，內湖店洗衣精被會員大量搬走，部分商品只剩棧板，有人趁優惠一次搬走兩箱。（圖／記者周淑萍攝）

好市多黑五首度延長兩週！首日來客數雙位數成長

▲好市多黑五首日家電結帳區人潮不斷，會員拿著商品單據排隊結帳，現場工作人員忙得不可開交。（圖／記者周淑萍攝）

好市多黑五日今（23）日正式開跑，今年首度延長至14天，黑鑽會員可提前於上午7時30分入場。《NOWNEWS今日新聞》記者實際直擊好市多內湖店，一早排隊人潮就從地下停車場一路延伸至樓上入口，目測逼近千人，現場動線相當流暢，約7分鐘就能順利進場。其中，三星大電視成為首日最夯商品，吸引大批會員直接填單搶購，就連洗衣機也有不少人下單，民生用品同樣買氣驚人，洗衣精更被搬到只剩棧板。記者今早7時30分抵達好市多內湖店，現場早已湧入大批購物人潮，排隊隊伍從地下停車場一路延伸至樓上入口，目測逼近千人。不過，雖然排隊人數不少，現場動線卻相當順暢，實際排隊約7分鐘就能順利進場。實際詢問一早來排隊的黑鑽會員，發現購物目的相當多元，有人只是趁著平日採買，順便看看黑五有什麼優惠；也有人看準即將到來的聖誕節、跨年等節慶，提前採購聚餐用品。不過，也有不少會員早已做好功課，進場後直奔大型家電區，準備趁著黑五優惠汰舊換新。今年內湖店的頭香是住在附近的65歲楊小姐，因不想要人擠人，所以選擇一早6點30分就來排隊，目標鎖定大電視與化妝品，被問到購物預算時，更大方表示「預算無上限」，即使近期股市波動，也不影響自己的購物計畫。今年黑五首日最熱門的商品，莫過於大型家電，其中又以三星大電視最受矚目。三星85吋NEO QLED顯示器黑五優惠現省2萬3000元，吸引不少會員前來搶購，現場擠滿詢問及準備下單的人潮。記者實際觀察，首批入場的黑鑽會員顯然早已做好功課，不少人來到家電區後，甚至沒有多問商品規格、功能，就直接請工作人員協助填單購買。除了大電視，洗衣機也有不少會員直接下單，家電結帳區忙得不可開交，短短30分鐘內幾乎沒有停過，持續接單。不只動輒數萬元的大型家電搶手，洗衣精等民生用品同樣買氣驚人，記者走訪賣場發現，洗衣精貨架前不斷有會員停下腳步搬貨，部分商品甚至被掃到只剩底下棧板，補貨速度幾乎追不上購買速度。有會員透露，平常雖然知道商品實用，但看到價格總是有些猶豫，這次趁著黑五特價，決定一次買齊，直接搬走兩箱洗衣精。還有家長也是直接搬走兩箱尿布，雖然一次要買一整箱，但由於是消耗品，再加上價格比外面便宜，所以直接買單。好市多行銷企劃部經理劉恒嘉（Henry）表示，今年黑色購物節首度將活動延長至兩週，優惠商品也從去年的500件增加至700件，優惠商品數及首日來客數均較去年呈雙位數成長，其中又以大家電及生鮮肉品的買氣最為強勁。劉恒嘉指出，希望透過延長活動檔期，以及黑鑽會員提早入場的安排，讓會員能更彈性地安排採買時間，享有更舒適的購物體驗。今年好市多黑色購物節自11月23日起至12月6日止，活動長達14天，黑鑽會員可於上午7時30分優先入場。想趁黑五入手大家電或補齊日常用品的會員，不必全擠在首日搶購，但熱門優惠商品仍須留意現場庫存，以免白跑一趟。