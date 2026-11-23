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達美航空自動化系統故障 全美逾1900航班延誤

飛機重量平衡計算受影響 員工被迫改採人工操作

感恩節旅遊高峰前夕出包 達美提供改票、住宿及退款

美國航空業接連發生系統異常 聯航上週也曾停飛90分鐘

美國感恩節旅遊旺季即將到來，達美航空（Delta Air Lines）卻在週日（22日）發生大規模自動化系統故障，導致行李處理及飛機起飛前的重量平衡計算受到影響，迫使員工改以人工方式作業，造成全美航班大亂。截至美東時間22日晚間6時，達美已有超過1900架次航班延誤、202架次取消，當天僅約半數航班準時抵達。雖然系統已於當天下午恢復運作，但正值感恩節返鄉及出遊高峰，仍有大批旅客行程受到影響。綜合CBS等美國媒體報導，達美航空22日發生全公司範圍的網路系統異常，影響行李處理系統及航班起飛前的重量與平衡計算，導致部分機場必須改採人工程序處理相關作業。其中，位於喬治亞州的亞特蘭大哈茲菲爾德－傑克森國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）受到明顯衝擊。該機場是達美航空最重要的轉運樞紐，也是全球最繁忙的機場之一。由於系統故障導致航班大量積壓，美國聯邦航空總署（FAA）一度針對達美航空在亞特蘭大機場的航班實施地面管制措施，以緩解交通壅塞，相關限制隨後已解除。根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間22日晚間6時，達美航空已有超過1900架次航班延誤。此外，達美當天共有202架次自美國出發的航班取消，約占當日相關航班總數的4%，明顯高於平常水準。達美當天的航班準點抵達率也大幅下降，僅約50%，遠低於該航空公司平時每月超過80%的準點表現。達美航空表示，這次故障主要影響航班起飛前的重量與平衡計算自動化系統，相關功能直到美東時間22日下午3時30分左右才恢復正常。飛機起飛前必須完成重量與平衡計算，確認機身總重量及重心位置符合安全限制，才能確保飛行穩定。根據FAA發布的《重量與平衡手冊》（Weight and Balance Handbook），如果飛機裝載過重或重量分布不均，可能對機體結構造成異常壓力，甚至改變飛機的操控特性，增加飛航安全風險。因此，在自動化系統無法正常運作期間，達美航空員工必須改採人工替代程序，完成必要的安全檢查，才能讓受影響航班起飛。達美指出，當天約有70%的航班延誤與自動化系統故障有關，其餘延誤則主要受到惡劣天氣，以及紐約和美國東北部空中交通管制調整影響。FAA也特別澄清，這次達美航空的航班延誤並非FAA空中交通管制系統故障所致，與11月13日曾造成全美航班停飛的大規模系統異常無關。這次系統故障恰逢美國感恩節旅遊旺季前夕，讓原本就繁忙的航空運輸面臨更大壓力。據美國汽車協會（AAA）預估，今年感恩節期間將有近600萬人搭乘美國國內航班出遊或返鄉。達美航空表示，22日原定執行約5000架次航班，系統恢復後，工作團隊正全力處理剩餘航班，希望盡可能完成當天的飛航計畫。針對受到影響的旅客，達美已協助重新安排替代航班，並視情況提供餐飲及飯店住宿。若旅客的航班遭到取消，且不願接受重新訂位，航空公司也將提供退款。達美在聲明中表示：「對於今天旅客行程受到延誤，我們深感抱歉。」航空公司強調，取消航班始終是最後手段，只有在其他替代方案均無法執行時，才會採取取消措施。值得注意的是，達美航空並非近期唯一遭遇技術故障的美國航空公司。美國聯合航空（United Airlines）上週一也曾因類似系統問題，被迫暫停航班起飛約90分鐘。此外，FAA的空中交通管制系統11月13日也曾發生大規模故障，導致全美航班受到影響。雖然這幾起事件目前沒有證據顯示彼此相關，但短時間內接連發生的技術異常，仍引發外界對美國航空運輸系統穩定性的關注。