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拿坡里：「小披薩+10炸雞翅腿」199元！檸檬果漾蛋塔開賣

▲拿坡里酥炸翅腿「柑橘起司」以柑橘美乃滋搭配韓式洋蔥起司粉，鹹香酸甜。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）

▲拿坡里全新「檸檬果漾蛋塔」上市。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）

肯德基：11/24開賣《復仇者聯盟：末日崛起》末日漢堡！綠蛋撻、綠炸雞

▲肯德基驚悚開吃《復仇者聯盟：末日崛起》綠色新品。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基《復仇者聯盟：末日崛起》新品菜單價格

推薦漫威迷可朝聖台北八德店「末日庇護所」

還有肯德基上校爺爺變裝漫威經典角色！

▲上校爺爺變裝末日博士。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

炸雞控出動！拿坡里表示，今（23）日開吃「小披薩+10炸雞翅腿」特價199元，炸雞有柑橘起司、川香椒麻等4款風味可選；全新推出「檸檬果漾蛋塔」同步開賣；肯德基《復仇者聯盟》末日漢堡、綠蛋撻、綠炸雞明（24）日開賣，《NOWNEWS今日新聞》整理新品速食優惠一次掌握。拿坡里速食優惠突襲！官方宣布，今天11月23日至11月27日連續5天，全台136間拿坡里門市，內用及外帶可享：◾️（原價570元）優惠組合可另加100元可將小披薩升級為大披薩；酥炸翅腿可任選一款風味免加價。酥炸翅腿有4款風味可選，柑橘美乃滋搭配韓式洋蔥起司粉的「柑橘起司」、檸檬清香融合濃郁起司的「香檸起司」、經典鹹香「原味胡椒」、「川香椒麻」則有川味微麻尾韻。◾️（原價300元）提醒大家，外送及西湖店不適用。肯德基聯名漫威電影《復仇者聯盟：末日崛起》推出「末日全餐」，以末日博士標誌性的「黑綠配色」為靈感，以黑色造型搭配末日魔粉的綠色「綠抹茶慕斯「11月24日至2027年1月4日驚悚開吃。單點115元、XL全明星餐233元2塊129元、XL全明星餐247元；加可樂醬／煙燻綠醬259元299元75元單個49元、6入禮盒257元：末日嚼起無骨雞腿霸 x 6＋咔啦脆雞 x 6＋大香酥脆薯＋末日起司條3入 x 2＋原蛋禮盒＋末日可樂風味醬＋末日煙燻風味綠醬＋南洋酸甜醬＋青花椒沾醬＋瓶可。，有機會抱走限量周邊小物（數量有限送完為止）。戴上紅色護目鏡的「獨眼龍」、手持戰斧的「雷神索爾」、化身橘色岩石巨人的「石頭人」、帥氣的「金牌手」，以及本次焦點、披上綠色斗篷的「末日博士」，共推出5款限定盲盒公仔。（款式隨機，數量有限售完為止）。