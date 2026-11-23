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大股東力挺獲過渡性借款

高財務成本拖累10月與Q3轉虧

國際藥廠美時今（23）日表示，正積極推動集團整體債務再融資計畫，以優化資本結構並大幅降低財務成本。目前公司的再融資計畫進展順利，預計於2027年初完成。完成後，預期美時的利息費用將明顯下降，進一步帶動每股盈餘（EPS）顯著提升。美時今日股價下挫逾半根，跌落百元價位，暫報95.5元。美時股價在11月以來幾乎一路向下，從盤中最高168元下探到不到百元價位。美時表示，大股東仍然對美時的業務及前景深具信心，在大股東大力支持下，美時獲得過渡性借款額度，有助公司以更有利的條件完成再融資。美時的基本面依然穩健，並擁有優異的產品線，可望持續帶動未來成長。目前美時的首要目標為推動兩項重要的美國新產品上市，上市準備均已完成，正等待美國FDA的最終核准。美時上週五盤後更公告，10月稅前淨損5.21億元，歸屬母公司業主淨損3.99億元，每股虧損1.51元，與去年同期相比由盈轉虧，主要是去年同期美國血癌藥Lenalidomide集中出貨，加上財務成本增加所致。第三季營收雖年增54.37%，但稅前淨損仍達1.57億元，歸屬母公司業主淨損1.08億元，每股虧損0.41元，則受到收購Alvogen後較高財務成本影響。美時2026年前三季營收年增74%，EBITDA年增35%。美時具有多項高潛力的開發中產品，其中兩項重要的美國新產品預計將於近期上市，其原廠藥在美國市場的銷售額合計約30億美元，可望短期內為美時帶來強勁的成長動能。